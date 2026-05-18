

Football - Tohiea et Tiare Tahiti en vue pour la finale de la Coupe de Moorea

Tahiti, le 10 juin 2026 - À l’issue des demi-finales aller de la Coupe de Moorea, Tohiea et Tiare Tahiti ont pris une option pour la finale. La formation de Afareaitu a en effet battu Mira sur le score de 3 buts à 1 tandis que les joueurs de Tiare Tahiti l’on emporté sur Tiare Hinano par 2-0. Les matchs retours sont prévus ce dimanche à Afareaitu pour Tohiea-Mira et le samedi 20 juin à Pihaena pour Tiare Hinano-Tiare Tahiti.



Ce week-end se sont déroulées les demi-finales aller de la Coupe de Moorea. Pour le premier match, Mira recevait Tohiea dimanche à Pihaena. Auréolée de son titre de champion 2026, la formation de Afareaitu se présentait avec son effectif au complet face à Mira, qui s’est renforcé avec quelques éléments de son équipe première (évoluant en Ligue 1 Technibois).



Les spectateurs ont pu assister à un début de rencontre de très bon niveau entre les deux formations, mais ce sont les bleus de Papetoai qui se sont créé les premières opportunités. Bien lancé par Tahiarii Tepa, Raimana Mou est parti seul vers le but adverse avant de voir sa frappe arrêtée par Jonathan Torohia, le gardien de Tohiea (15e). Albert Mairau a ensuite profité d’une déviation de Temuriavai Taaviri pour prendre à son tour de vitesse la défense des blancs avant de buter lui aussi sur Jonathan Torohia (19e).



D’habitude plus dangereux face à leurs adversaires, les joueurs de Afareaitu, tout en faisant bien circuler le ballon, se sont progressivement heurtés à la solide défense de Mira. Il a fallu attendre la 23e minute pour assister à la première offensive dangereuse de Tohiea, avec une infiltration de Nick Tauotaha dans la défense des bleus pour servir Vaitua Teraitua, qui a vu son tir dévié en corner par les bleus.



Tohiea ouvre le score à la 41e



Mais au fil des minutes, les joueurs de Papetoai ont démontré leurs qualités techniques en déstabilisant à plusieurs reprises la défense de Tohiea. Albert Mairau aurait même pu ouvrir le score à la 36e minute en profitant d’une mésentente entre Jonathan Torohia et sa défense pour récupérer le ballon et le pousser dans un but déserté. Le gardien des blancs est toutefois revenu à temps pour s’emparer du ballon. Alors que Mira commençait clairement à prendre le dessus sur son adversaire, Tohiea a ouvert le score à la 41e minute. C’est à ce moment-là que Vaitua Teraitua a dévié une passe de Nick Tauotaha vers Herehaunui Ferrand, qui en a profité pour fusiller Rautea Vongue, le gardien de Mira (1-0). C’est sur ce score de 1-0 en faveur de la formation de Afareaitu que les 22 acteurs sont rentrés aux vestiaires.



Pas très en vue jusque-là, hormis sur son but, Herehaunui Ferrand a pris davantage d’initiatives individuelles au début de la seconde période. Après avoir dribblé les défenseurs adverses sur le flanc gauche, il a décoché une frappe brossée du pied droit vers le poteau droit, détournée en corner par Rautea Vongue (50e). Ce n’était que partie remise pour le numéro 9 de Tohiea puisque, deux minutes plus tard, il a réalisé exactement la même action en frappant cette fois-ci vers le poteau gauche avant que le ballon ne finisse au fond des filets (2-0). Mira n’a toutefois pas tardé à réagir puisque, dès le coup d’envoi, Albert Mairau a réduit le score en concluant un mouvement offensif des bleus par un tir puissant du pied droit qui n’a laissé aucune chance à Jonathan Torohia (2-1). La formation de Papetoai a ensuite poussé pour tenter d’égaliser. La frappe lointaine de Tahiarii Tepa a été captée par le gardien des blancs (55e), tandis que la reprise de volée de Teihoarii Tama, sur un centre de Tahiarii Tepa, a heurté la barre transversale adverse (56e).



Ce faisant, Tohiea, plus disciplinée collectivement, a procédé en contre-attaques, souvent initiées par des remontées de terrain de Tetauira Tamatoa. À la conclusion de l’une d’elles, Herehaunui Ferrand a encore vu son tir du pied droit repoussé par Rautea Vongue (58e).



Alors que Mira commençait à clairement monter en puissance, l’équipe s’est fait surprendre à la 68e minute par une tête de Rauhea Renvoyer qui a fini sa course au fond des filets des bleus (3-1). Teihoarii Tama a eu l’opportunité de réduire la marque à la 77e minute en reprenant de volée une longue touche, mais a vu sa reprise repoussée par Jonathan Torohia d’un arrêt réflexe.



Tohiea a finalement tenu sa victoire jusqu’au coup de sifflet final et se trouve en position favorable en vue de sa demi-finale retour prévue ce dimanche à Afareaitu. Dans la deuxième demi-finale aller, Tiare Tahiti a battu Tiare Hinano sur le score de 2-0, dimanche à Maharepa, grâce à des réalisations de Manarii Porlier à la 40e minute et de Ariimana Tiaihau à la 48e minute. Leur demi-finale retour est prévue pour le samedi 20 juin à Pihaena.

Rédigé par Toatane Rurua le Mercredi 10 Juin 2026 à 14:12 | Lu 287 fois



