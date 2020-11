Football : Surprise et déception après l'arrêt des compétitions

Tahiti, le 15 novembre 2020 - L'annonce vendredi des autorités de l'Etat et du Pays, concernant l'arrêt des compétitions sportives à compter du 17 novembre, n'a pas manqué de faire réagir le monde du football local. Une décision qui a surpris et qui a mis un "gros coup derrière la tête" aux amoureux du ballon rond.



"On a fait beaucoup d'efforts pour éviter une circulation du virus. Et cette décision nous fait très mal. J'insiste aussi sur le fait qu'aucun cas de Covid-19 ne s'est déclaré lors des entrainements ou lors des journées de championnat. On ne comprend pas vraiment cette décision", a indiqué Charles Ariiotima, directeur des compétitions à la Fédération tahitienne de football (FTF), en réaction à l'annonce de l'arrêt des compétitions sportives décidé par les autorités de l'Etat et du Pays.



"On a été très surpris, d'autant plus que l'on a beaucoup insisté auprès des clubs sur le respect des gestes barrières. Aussi depuis le début du championnat, tout un protocole sanitaire a été mis en place, en plus du huis clos. Au départ le huis clos ne devait durer que les deux premières journées. Mais on a décidé de le reconduire pour toutes les journées qui se sont jouées depuis octobre", a insisté le cadre de la FTF.



Du côté des joueurs et des coachs, la pilule a également du mal à passer. "L'annonce de l'arrêt des compétitions nous a mis un gros coup derrière la tête", a confié Teaonui Tehau, capitaine de l'AS Vénus. "On a déjà dû patienter pendant quasiment huit mois avant de pouvoir reprendre le football, et là tout va s'arrêter encore pendant un mois. C'est un nouveau gros coup dur pour toutes les équipes."



"C'est à mon avis une mauvaise décision prise par le haut-commissaire. Je ne vois pas comment le football est responsable de la circulation du Covid-19 au fenua, vu que l'on joue à huis clos depuis le début du championnat", a commenté pour sa part Efrain Araneda, coach de l'AS Dragon, leader de Ligue 1 avant cette trêve forcée.