Football – Ligue des champions OFC : « Gagner à domicile pour continuer à rêver »

Parole à Efrain Araneda, coach de Central :



Un mot sur votre dernier match contre Vénus ?



« On a fait une bonne première mi-temps mais ils ont été plus efficaces que nous. Ils marquent par deux fois, sur des centres. Filou, il marque, on sait que c’est un buteur. On essaye de se révolter en deuxième mi-temps mais on prend un rouge en début de deuxième mi-temps, on essaye de changer de système, on essaye de pousser, on arrive à marquer mais cela n’a pas suffi. On a tout donné, cela a été difficile de jouer à 10 toute la seconde mi-temps. Le match se gagne avec des buts donc voilà, Vénus mérite sa victoire. »



La Ligue des champions OFC ?



« C’est une grosse satisfaction pour le club. On représentait la Polynésie donc on a essayé de tout donner. Cela a bien marché. La semaine de préparation que l’on a fait là-bas a porté ses fruits. C’est bien d’avoir les garçons tous les jours. On peut travailler plus tranquillement. Je suis super content mais il faut se remettre dans le championnat pour bien préparer les quarts de finale qu’on va jouer ici à Tahiti. On a tous envie de continuer l’aventure. »



C’était votre deuxième participation à la Ligue des champions OFC ?



« Les garçons ont vécu différemment leur deuxième Ligue des champions OFC. La première, à Nouméa, pour certains c’était la première fois qu’ils prenaient l’avion. Cette fois-ci, j’ai senti les garçons plus en confiance. Il y avait moins de nervosité, ils étaient mieux dans leur peau, du coup cela a payé. On a pu se qualifier pour jouer les quarts de finale ici à Tahiti. Je pense que cela nous donne un petit avantage mais il va falloir bien se préparer. »