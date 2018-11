Football - Ligue 1 : Vénus prend la tête du championnat

Parole à Teaonui Tehau, capitaine de Vénus :



Un match important ?



« Oui, il fallait gagner et prendre les quatre points vu qu’on était ex-aequo avec Central. La victoire nous fait du bien. Cela a été un match compliqué, on sait que Central est une très grande équipe, tenante du titre. On a un gros match encore contre Manu Ura, à nous de bien nous reposer. »



Comment avez-vous pu faire la différence ?



« On savait que Central était en difficulté avec des absents, on a fait la différence au niveau du mental, on était tous ensemble du début à la fin. On a rien lâché et on a su marquer au bon moment et ne pas encaisser de buts jusqu’à la fin. Il y a eu quelques occasions ratées, pas trop de chance ce soir mais cela nous sourira mieux au prochain match, il faut y croire. » Propos recueillis par SB / FTF