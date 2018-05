Football - Ligue 1 : Central et Tefana joueront la Ligue des champions 2019

Parole à Sebastien Labayen, coach de Tefana :



Mission accomplie ?



« Effectivement. Pour ceux qui ont l’habitude de voir jouer Tefana, il y avait de quoi être surpris puisqu’il y a habituellement des matchs à spectacle avec rebondissements, puisque notre philosophie c’est de produire le plus de jeu possible. En discutant avec les joueurs, on avait décidé de placer l’enjeu au-dessus de tout ça. On a mis au centre la cohésion défensive. On voit que cela nous a souri. Je pense que sur l’ensemble de la saison, c’est amplement mérité. »



La qualification pour la Ligue des Champions OFC ?



« On se laisse deux semaines avant de se retrouver pour préparer la suite, en sachant qu’on aura la compétition la plus importante et intéressante de la saison à préparer, ce qui devrait motiver les joueurs. On les met à part entière dans le projet, donc ce sera à eux de se positionner pour faire en sorte que le club retrouve la place qui était la sienne puisque, de mémoire, on est une des rares équipes à avoir atteint deux fois les demi-finales de cette compétition. » Propos recueillis par KK / FTF