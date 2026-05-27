

Football – Le doublé pour Tefana

Tahiti, le 21 juin 2026 - Saison riche pour l’AS Tefana qui, après avoir récemment décroché le titre de champion de Ligue 1, a remporté la Coupe de Polynésie samedi soir au centre technique de la Fédération tahitienne de football (FTF). Tefana s’est imposé (3-0) en finale face à Mira et jouera le 7e tour de la Coupe de France au mois de novembre.



La finale de la Coupe de Polynésie a été un temps plus indécise que prévu, samedi au centre technique de la Fédération tahitienne de football (FTF). Tefana, qui avait nettement battu (7-1) Pirae, le tenant du titre, en demi-finale alors que Mira avait dû en passer par les tirs au but pour éliminer Tiare Tahiti, était largement favori. Les joueurs de Efrain Araneda ont certes largement dominé les débats, mais ils ont dû attendre près d’une heure de jeu pour ouvrir le score.



D’entrée de match, Tefana a mis le pied sur le ballon pour venir jouer dans le camp de Mira. Mais les jaunes ont longtemps abusé de ballons aériens dans la surface de Mira, où sa défense tenait bien le choc. En revanche, Mira n’arrivait pas à construire face au pressing de son adversaire et se dégageait souvent en renvoyant le plus loin possible le ballon qui revenait incessamment dans ses trente mètres. Mais à la 17e minute, c’est bien Mira qui se procurait une première grosse occasion sur un contre qui offrait un coup franc bien placé aux joueurs de Moorea. Le tir de Amadeo Miria était difficilement détourné par Tokihi Tahutini. Et dans la foulée, Mira parvenait à se donner un peu d’air en parvenant à enfin à aligner des passes.



Mais cela n’a pas duré car Tefana renforçait de nouveau sa domination et produisait l’essentiel du jeu. Les occasions se multipliaient mais les attaquants de Tefana pêchaient dans le dernier geste et Rautea Vongue, le portier de Mira, réalisait des arrêts décisifs lorsque les attaquants adverses cadraient.



La plus belle occasion de Tefana avait lieu à la 41e minute lorsque Kavai’ei Morgant débordait et centrait à ras de terre, mais Kahi Morgant, bien placé aux six mètres, ne trouvait pas le cadre. Deux minutes plus tard, Kahi Morgant trouvait bien l’ouverture d’un coup de tête mais la joie fut de courte durée pour Tefana car son buteur était signalé hors-jeu. 0-0 au repos, les pronostics qui prévoyaient un large succès de Tefana étaient bousculés.

Mira craque en deuxième mi-temps



Scénario inchangé à la reprise avec une équipe de Tefana qui poussait en jouant plus souvent au sol et sur les côtés et une équipe de Mira qui subissait de plus en plus de corners et parait souvent au plus pressé en balançant le ballon. Ceci étant, l’équipe de Moorea continuait à bien défendre avec notamment Stéphane M’Boueri, solide dans le jeu de tête et dans les duels.



Le match devenait à sens unique tant Tefana dominait, mais sans parvenir à débloquer le tableau d’affichage. Les supporters de l’équipe de Faa’a finissaient toutefois enfin par exulter quand, sur un long centre à la 57e minute, Kamalani Bennett, qui n’est pourtant pas parmi les plus grands de son équipe mais qui possède un bon timing dans le jeu aérien, ouvrait le score d’un puissant coup de tête (1-0). La digue de Mira avait sauté et elle allait prendre l’eau par la suite.



À la 69e minute, Yanis Dim Etong rentrait dans la surface et se faisait faucher. Honoura Maraetefau transformait le pénalty en prenant Rautea Vongue à contre-pied (2-0). Et ça ne s’arrangeait pas pour Mira à la 75e minute quand Stéphane M’Boueri prenait un carton rouge pour une grosse faute, certes involontaire mais dangereuse pour l’intégrité de son adversaire.



Yanis Dim Etong donnait un peu plus d’ampleur au score (3-0) sur une belle action personnelle (86e) avec débordement sur la droite de la surface et une puissante frappe croisée. Le score reflétait dès lors bien mieux la physionomie du match qui aurait pu être plus lourd, Tefana tapant la transversale à deux reprises sur coup franc.



Saison pleine pour Tefana mais également pour Mira



La satisfaction était évidente à l’issue du match pour Efrain Araneda, l’entraîneur de Tefana, qui a repris l’équipe cette saison : “Ils ont joué très bas en première mi-temps et on n’avait pas beaucoup d’espaces offensivement. On a raté des occasions mais on maîtrisait bien le match. Je leur ai demandé d’être plus calme et plus lucide en phase offensive en deuxième mi-temps et les buts sont logiquement arrivés. On a démontré que l’on était bien la meilleure équipe cette saison et ce doublé est une juste récompense. L’équipe est jeune et on a encore une bonne marge de progression. On va jouer la Coupe de France et la O’League et c’est une formidable motivation pour la prochaine saison.”



Belle saison pour Tefana mais également pour Mira, l’équipe de Moorea ayant terminé troisième en Ligue 1 et disputé une finale de Coupe de Polynésie. C’est la trêve maintenant pour les clubs locaux qui vont reposer leurs joueurs et peut-être pour certains se renforcer pour lutter avec Tefana qui a survolé le football local cette saison.



Patrice Bastian





Rédigé par Patrice Bastian le Dimanche 21 Juin 2026 à 15:42 | Lu 465 fois



