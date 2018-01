Football – Dragon/OM : Reynald Lemaître se montre décisif

Parole à Reynald Lemaitre :



Qu’est ce qui vous a mené à Tahiti ?



« J’ai connu Marama à Nancy il y a des années, on était restés en contact via facebook, j’étais sans club, je m’entrainais avec Rouen pour garder la forme. Il m’a proposé de venir pour faire une expérience ici avec la Ligue des champions OFC. Il m’a expliqué comment cela se passait. J’ai réfléchi et je me suis dit pourquoi pas. »



« La compétition me manquait, l’année dernière avec Guingamp j’ai eu quelques blessures et j’étais pas trop dans les plans, j’ai fait zéro match. Je ne voulais pas finir ma carrière comme ça, donc voilà, je me suis dit c’est une autre compétition, c’est une autre culture à découvrir. Je connais bien Marama, c’est quelqu’un de top, j’étais confiant en venant ici. »



Votre impression en arrivant ?



« Super accueil, quand je suis arrivé tous m’ont mis des colliers de fleurs pour la tradition, il y avait tout le staff. Il y avait du monde, plus Marama et sa femme pour m’accueillir alors qu’il était minuit et demi quand même ! Avec mes coéquipiers, c’est pareil, très accueillants, bonne ambiance et que du plaisir. On gagne le premier match, c’est que du bonheur. » Propos recueillis par SB / FTF