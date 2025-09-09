

Footbal - Mira butte sur Tiare Hinano à Moorea

Moorea, le 7 octobre 2025 - Lors de la deuxième journée du championnat de Moorea, Tiare Tahiti et Temanava ont facilement battu Tapuhute (8-1) et Tahatiri (10-1). Tohiea a pour sa part dû se battre pour venir à bout de Tiare Anani (3-1). Tiare Hinano et Mira n’ont pas pu se départager (2-2).



La deuxième journée de la phase 1 du championnat de Moorea s’est déroulée ce week-end, avec un premier match opposant Tiare Tahiti à Tapuhute, samedi, à Maharepa. Il n’y a pas eu de surprise à l’issue de cette rencontre, puisque la formation de Maharepa l’a emporté facilement sur le score de 8 buts à 1.



Temanava n’a pas non plus eu de difficulté à se défaire de Tahatiri, en s’imposant par 10 à 1, samedi à Maatea.



Le troisième match du week-end a opposé Tiare Hinano à Mira, dimanche au stade de Pihaena. Les bleus de Papetoai ont réalisé une très bonne entame de match, en se montrant séduisants dans leur jeu. Après une première frappe de Tekaviu Teihotu, bien captée par Toana Tehou, le gardien de Tiare Hinano, Raumana Mou a ouvert le score pour Mira en profitant d’une mésentente entre Raihitu Wholer et son portier à la 6e minute pour récupérer le ballon et le pousser au fond des filets adverses (1-0). Tiare Hinano n’a toutefois pas tardé à égaliser au bout d’un quart d’heure de jeu, grâce à une réalisation de Nahiti Gemain. Le milieu terrain des mauves a profité d’un bon service de Raihitu Wholer pour tromper Hitiava Haumani, le gardien de Mira, d’une frappe imparable du pied gauche (1-1).



À couteaux tirés



La formation de Papetoai a ensuite repris ses offensives. Après une frappe lointaine de Tamatea Arapari, qui n’a pas inquiété le gardien de Tiare Hinano (18e), Tekaviu Teihotu, à la conclusion d’une belle combinaison des attaquants de Papetoai, a redonné l’avantage à son équipe à la 20e minute, en battant Toana Teihotu du plat du pied (2-1). Nullement abattus, les joueurs de Pihaena ont réagi à nouveau en créant quelques combinaisons, avec notamment un Moana Fanaurai très actif à la pointe de l’attaque des mauves. C’est finalement Teihotua Tuteramana, en bon capitaine, qui a offert l’égalisation aux siens peu après la demi-heure de jeu. Ce dernier a sauté plus haut que tout le monde pour reprendre de la tête un corner de Uramea Teihotaa et tromper Hitiava Haumani (2-2). Malgré une frappe du pied gauche de Toahiti Germain, passée à côté du poteau droit de Mira, le score n’a plus bougé jusqu’à la pause.



Pour la seconde période, Muera Teinauri est entré en jeu pour redynamiser l’attaque des bleus. Il a notamment décoché une frappe puissante, qui n’a pas inquiété Toana Tehou (49e). Le jeu s’est ensuite accéléré dans un camp comme dans l’autre. Ce sont toutefois les attaquants de Pihaena qui se sont montrés dangereux à plusieurs reprises. Le corner direct de Toahiti Germain a notamment été boxé par le portier de Mira (65e), tandis que la tête de Rahiti Hunter, qui reprenait un coup franc de Uramea Teihotaata, a propulsé un ballon à côté du poteau gauche adverse (70e).



À un quart d’heure de la fin du match, la tête de Teihotua Tuteramana, qui reprenait un centre de Uramea Teihotaata, a effleuré le poteau droit des bleus. Rahiti Hunter, bien lancé par Guys Aroquiame, a eu une dernière opportunité pour pour Tiare Hinano, mais sa frappe à ras de terre a été bien captée par Hitiava Germain (80e).



Le match pouvait basculer d’un camp à l’autre en fin de rencontre, mais les deux formations ont dû se contenter du match nul (2-2).



Lors du dernier match, Tohiea a battu Tiare Anani sur le score de 3 buts à 1, dimanche au stade de Maharepa. Ashley Naporapoe a ouvert le score pour la formation d’Afareaitu au début de la seconde période (1-0), avant que David Pouya double la mise à la 51e minute (2-0). Après la réduction du score pour Tiare Anani, signée Tehani Porlier à la 69e minute (1-2), Herehaunui Ferrand a sécurisé la victoire de Tohiea en inscrivant un troisième but en fin de match (3-1). À l’issue de cette première journée, Tiare Tahiti, Tiare Hinano, Mira et Tohiea se partagent la tête du classement, en totalisant six points chacune.



