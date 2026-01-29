

Foot - ​Championnat de Moorea - Tiare Tahiti à 5 points du leader Tohiea

Moorea, le 24 février 2026 - À l’issue de la quatrième journée de la deuxième phase du championnat de football de Moorea, Tiare Hinano et Tiare Anani cèdent la deuxième place du classement à Tiare Tahiti, qui a largement battu Tapuhute (7-1). La formation de Maharepa pointe à cinq points du leader Tohiea. Temanava a pour sa part dominé Tahatiri (9-0).



Ce week-end s’est jouée la quatrième journée de la phase 2 du championnat de Moorea. La journée de samedi a été marquée par des scores fleuves. Les joueurs de Temanava se sont en effet imposés 9-0 face à Tahatiri au stade de Maatea, tandis que Tiare Tahiti a largement dominé Tapuhute (7-1) à Afareaitu.



Pour le troisième match du week-end, l’équipe Tiare Hinano était opposée à Mira dimanche à Pihaena. Au fil des minutes, la formation de Papetoai a progressivement pris le contrôle du jeu, en confisquant le ballon à son adversaire. Ariinua Metua a logiquement ouvert le score pour Mira à la 22e minute d’une frappe lointaine à ras de terre (1-0). Muera Teinauri, qui a profité d’une erreur de relance des défenseurs adverses, a eu l’opportunité de doubler la mise, mais sa frappe a été fermement captée par Toana Tehou, le gardien de Tiare Hinano.



Recroquevillés en défense, les mauves de Pihaena ont tenté de lancer quelques offensives, mais Laurent Thahnaena était trop esseulé à la pointe de leur attaque. La seule opportunité pour Tiare Hinano est venue d’un coup franc de Uramea Teihotaata, finalement passé au-dessus de la barre transversale (38e). Yann Vivi a finalement concrétisé la domination de Mira à la 41e minute, en exploitant une nouvelle erreur de relance de la défense des mauves, avant d’aller battre Toana Tehou d’une frappe du pied gauche (2-0).



Les 22 acteurs sont rentrés aux vestiaires sur ce score de 2 à 0 en faveur de Mira. Les joueurs de Papetoai ont continué à dominer leurs adversaires en deuxième période, mais Tekaviu Teihotu (47e) et Raimana Mou (51e) ont vu leurs frappes arrêtées par Toana Tehou. Il faudra attendre l’heure de jeu pour enfin assister à quelques offensives des mauves. Après avoir récupéré un ballon mal repoussé par Teraimoana Teraitua, le gardien de Mira, qui tentait d’arrêter une frappe de Rahiti Hunter, Uramea Teihotaa, pourtant bien placé, rate le cadre (63e). La minute suivante, Laurent Thahnaena, à la réception d’une longue transversale, prend de vitesse les défenseurs adverses avant de tromper Teraimoana Teraitua et de réduire le score pour Tiare Hinano (2-1). Alors qu’ils prennent beaucoup d’initiatives, les mauves se font surprendre par un nouveau but de Mira à la 75e minute. C’est à ce moment-là que Heitapuarii Maono reprend parfaitement du plat du pied un centre de Francis Tchen pour battre Toana Tehou (3-1). Nullement découragé, Tiare Hinano réduit cependant la marque dès la minute suivante par l’intermédiaire de Rahiti Hunter, qui reprend instantanément une passe de Laurent Thahnaena (3-2).



Revigorés, les joueurs de Pihaena repartent à l’attaque et finissent par égaliser à la 86e minute lorsque, bien lancé sur le flanc gauche, Laurent Thahnaena élimine les défenseurs adverses avant de servir Rahiti Hunter, qui n’a plus qu’à pousser le ballon au fond des filets (3-3). Les deux formations se quitteront finalement sur ce score de parité (3-3).



Dans le dernier match, Tiare Anani a bien résisté face au leader Tohiea, mais a dû s’incliner sur le score de 4 buts à 2 au stade de Maharepa. Tamatoa Tetauira a ouvert le score pour Tohiea à la 31e minute (1-0) et a même inscrit un doublé deux minutes plus tard (2-0), avant que Teheinui Teharuru ne réduise le score pour Tiare Anani à la 42e minute (2-1). La formation de Afareaitu devra patienter jusqu’à la 83e minute pour marquer coup sur coup un troisième but par Jay Warren (3-1), puis un quatrième but par Herehaunui Ferrand (4-1). Teheinui Teharuru clôturera la marque à 4 buts à 2.



À l’issue de cette journée, Tiare Tahiti profite de sa victoire ainsi que du faux pas de Tiare Hinano et de Tiare Anani pour reprendre la deuxième place. La formation de Maharepa reste à cinq points de Tohiea, qui conserve la première place au classement provisoire.



