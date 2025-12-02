

Foires, salons, autres lieux, mêmes problématiques

Tahiti, le 28 décembre 2025 - Déplacer l’organisation des foires expos et les manèges de Mamao à Punaauia, c’est le projet du Pays qui est arrivé il y a peu sur les bureaux des conseillers du Cesec, en urgence, ce qui devient une habitude. Le projet de loi du Pays a pour objectif de déclasser certaines parcelles du projet touristique Mahana Beach, classées en Zone prioritaire d’aménagement, pour pouvoir y installer les foires, salons et autres papiō. Une migration sans l’once d’un projet culturel d’envergure qui ne consiste qu’à acter le déplacement des foires commerciales d’un terrain à un autre pour les besoins d’organisation des Jeux du Pacifique en 2027.



Depuis que le Pays a pris la décision de déplacer les épreuves de natation de Aorai Tini Hao vers Mamao, il était inévitable que les activités qui se déroulent habituellement sur le site de l’ancien hôpital soit déménagées. Deux ans et demi après cette décision, le gouvernement vient de sortir un projet de loi du Pays pour déclasser certaines parcelles de l’ancien projet Mahana Beach, à Punaauia, et contourner leur classement en 2014 comme “zone prioritaire d’aménagement”.



“Malgré une fréquentation importante de ces événements et les retombées économiques qu’ils génèrent, aucun aménagement adéquat n'a été réalisé : infrastructures sommaires, revêtement du sol rendant difficile, voire impossible, la mobilité des personnes à mobilité réduite et des poussettes, poussière, etc.”, juge l’exposé des motifs de la proposition de loi. Une réalité de terrain qui appelle la construction d’un vrai centre de congrès, qui se contente dans la proposition de loi d’évoquer “les conditions d'accueil et de sécurité” et l’éventuel “site sur lequel seront aménagées les infrastructures idoines”, sans préciser lesquelles ni sur la base de quel projet.



Pour l’heure, le site de Mamao, où se sont installés les foires depuis la déconstruction de l’ancien hôpital souffre de nombreux problèmes. La circulation devenue très compliquée aux abords du site, la très grande difficulté d’accès pour les personnes à mobilité réduite à cause du terrain couvert de graviers par beau temps, et de boue par temps de pluie, mais aussi le nombre très insuffisant de sanitaires dignes de ce nom.



“La relocalisation des foires et salons d'exposition pourrait ainsi se faire sur les deux plateaux de Outumaoro. D'une superficie équivalente à celle actuellement utilisée sur Mama'o (zone d'exposition, zones de restauration et zones de stationnement), elle dispose des meilleurs atouts pour accueillir ces événements”, explique la proposition de loi qui sera débattue mardi au Conseil économique, social, environnemental et culturel de la Polynésie française.



Ainsi, 12 parcelles qui composaient l’emprise du Mahana Beach, aujourd’hui abandonné, seront déclassées afin de pouvoir y installer les foires diverses soit 444 000 mètres carrés de terrain.



Un déplacement qui ne comporte aucun aménagement complémentaire annoncé pour l’heure dans l’exposé des motifs de la proposition de loi en dehors de l’évocation des “infrastructures idoines”, ce que regrette l’avis à venir du Cesec qui constate dans son rapport prévisionnel que les “aménagements prévus restent imprécis”.



Pour le Cesec qui doit se prononcer mardi sur un avis à rendre au gouvernement, le projet mériterait d’être accompagné d’une promesse d’un centre de Congrès, souvent évoqué par tous les gouvernements, jamais mis en œuvre, laissant à la place To’ata, Te Fare Tauhiti Nui et quelques salles d’hôtels le soin d’accueillir, comme ils peuvent, les nombreux spectacles et salon culturels organisés chaque année. “Un tel Centre de Congrès, couvert et modulable, répondrait bien mieux aux besoins actuels d’accueil d’événements variés : salons, foires, spectacles, concerts, répétitions de danse ou encore séminaires”, explique le Cesec dans son projet d’avis. “L’institution recommande de relancer les études nécessaires à la création d’un tel espace d’accueil, en concertation avec la commune de Punaauia et l’ensemble des acteurs concernés”, conclut le Cesec dans son projet d’avis face une proposition de loi que les membres de la commission estiment “en manque d’ambition et de cohérence”.



