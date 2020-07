Fly Coral Way précise son projet

Tahiti, le 10 juillet 2020 - Plus connue jusqu'ici sous le nom WF Aviations, la compagnie Fly Coral Way, qui ambitionne de relancer une "nouvelle route du corail" passant par la Polynésie française, les Samoa, Wallis, Fidji, et la Nouvelle-Calédonie, a lancé son site Internet et annonce des lignes pour mi-2021...



Le projet d’une nouvelle compagnie aérienne qui desservirait les destinations de la “nouvelle route du corail“ dans le Pacifique avance. En tout cas, c’est ce que prétend la société créée en 2019 sous le nom de WF Aviation. La compagnie, à présent baptisée Fly Coral Way, a annoncé mercredi le lancement de son site internet. Celui-ci indique même une ouverture des lignes prévue pour mai-juin 2021. Elles relieraient la Polynésie, les Samoa, Wallis, Fidji, et la Nouvelle-Calédonie à raison de plusieurs rotations par semaine.



La société ambitionne de recruter 95 collaborateurs. Elle prévoit d’exploiter deux appareils (des Airbus A220 ou des Embraer E190-E2) qui offriraient deux classes de voyage à une centaine de passagers. Le projet s’inspire de l’historique “route du corail” qui, dans les années 50, reliait Auckland à Papeete en transitant par Fiji, Samoa et les îles Cook. Opéré par Tasman empire airways limited (TEAL), le voyage à l‘époque durait 30 heures. Fly Coral Way affirme vouloir créer des liens aériens, propices aux échanges et découvertes et œuvrer pour le désenclavement des territoires du Pacifique Sud. Mais pour l’heure, la compagnie en est encore à la phase de recherche de financements et en appelle aux investisseurs ou donateurs pour pouvoir espérer voler un jour.