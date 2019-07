Flosse et Fritch font appel dans l’affaire Erima

PAPEETE, le 5 juillet 2019 – L’ensemble des personnalités condamnées le 27 juin dernier dans l’affaire de la citerne d’Erima, l’ancien président Gaston Flosse, l’actuel président Edouard Fritch, et les sœurs Hilda Chalmont et Olga Anderson ont fait appel de leurs condamnations.



L’affaire de la citerne d’Erima reviendra devant la cour d’appel de Papeete. Mercredi dernier, le président Edouard Fritch a fait appel de sa condamnation à 5 millions de Fcfp d’amende et 46,3 millions de Fcfp de dommages et intérêts pour « détournement de fonds publics » dans ce dossier. Avant lui, le principal prévenu de l’affaire, l’ancien président Gaston Flosse, avait sans surprise lui-aussi relevé appel du jugement du tribunal correctionnel le condamnant à 2 ans de prison avec sursis, 10 millions de Fcfp d’amende et 3 ans d’inéligibilité. L’ancienne élue Tahoeraa à l’assemblée, Hilda Chalmont, et sa soeur Olga Anderson ont décidé de contester leurs condamnations respectives à 10 et 5 millions de Fcfp en appel.



Principale conséquence de ces décisions, les peines prononcées en première instance sont suspendues. Ce qui signifie que le leader du Tahoeraa n’aura pas immédiatement à purger cette nouvelle peine d’inéligibilité. Actuellement, Gaston Flosse est sous le coup de deux peines de 3 et 2 ans d’inéligibilité successives dans les affaires des emplois fictifs et du SED. Deux peines qui arrivent à échéance le 23 juillet prochain. A cette date, l’ancien président redeviendra donc éligible au moins jusqu’à la décision définitive dans l’affaire de la citerne d’Erima.



Or compte-tenu des délais d’audiencement et de jugement, on peut sans risque avancer que l’affaire ne sera pas terminée d’ici les municipales de mars 2020. De quoi laisser éventuellement la possibilité à Gaston Flosse de concourir pour ces élections. En allant encore plus loin, dans le cas d’une victoire électorale, Gaston Flosse resterait sous la menace de l’inéligibilité en cours de mandat, exactement comme lors de sa réélection en 2013.