Flosse dépose sa liste malgré sa non inscription à Papeete

Tahiti, le 27 février 2020 – Gaston Flosse a déposé la liste Amuitahira’a no Papeete qu’il entend conduire pour les prochaines municipales, jeudi au haut-commissariat. Mais le leader du Tahoera’a n’est toujours pas inscrit à Papeete et attend encore le résultat de son recours vendredi devant le tribunal de première instance pour y parvenir.



L’ancien président et leader du Tahoera’a, Gaston Flosse, a déposé jeudi après-midi sa liste « Amuitahira’a no Papeete » auprès des services du haut-commissariat. Malgré sa non inscription sur les listes électorales de Papeete et dans l’attente du résultat de son recours devant le tribunal de première instance vendredi, le leader autonomiste s’est présenté en tête de sa liste « d’ouverture ». « Il y a évidemment les représentants du Tavini Huiraatira avec Maryse Ollivier et Eugène Tetuanui. Les représentants du Here Ai’a avec Roméo Tauraa », a détaillé Gaston Flosse à l’issue de l’enregistrement de sa liste. « Et puis, la plupart ce sont des nouveaux qui n’appartiennent à aucun parti politique mais qui ont été désignés par les grands quartiers, les grands secteurs de Papeete. Par exemple à Titioro, vous avez deux ou trois représentants qui ont été désignés par la population. A Tipaerui également, à La Mission… Tous les grands secteurs de Papeete sont représentés. »



Comme annoncé, on retrouve Maryse Ollivier en seconde de liste. Eugène Tetuanui est troisième. Bien connu des riverains de Mamao, Christian Teinauri est en cinquième position. La représentante Tahoera’a et syndicaliste de la CSIP, Vaitea Le Gayic, est sixième. L’avocat Vincent Dubois est neuvième. L’enseignant qui avait déposé le recours contre l’inscription de Michel Buillard à Papeete, Richard Deane, est treizième. Le leader du Here Ai’a, Roméo Tauraa, est seulement quinzième et le propriétaire du siège du Tahoera’a, Raymond Wohler, est dix-neuvième. Interrogé sur le fait de savoir s’il craignait que sa liste soit refusée en raison de sa non inscription à Papeete, Gaston Flosse a botté en touche en répliquant : « C’est pas moi qui ait peur, c’est Michel Buillard qui a peur de Gaston Flosse ».