Flosse appelle à voter blanc au 1er tour

Cet appel à voter blanc ne concerne que le premier tour des municipales. Pour le second tour, le vieux lion attend de voir ce qui en sortira. "Pour le second tour nous verrons quel candidat soutenir. Mais d'avance nous disons pas question de soutenir la bande de Buillard, ni celle de Chantal". Si le vieux lion élimine d'office Minarii Galenon et Michel Buillard il ne lui restera plus que trois listes. Celle menée par Nathalie Cunéo, Marcel Tuihani et enfin Tauhiti Nena. De sources concordantes, c’est ce dernier qui a les faveurs du vieux lion. Contacté, l’intéressé commente : "Si vous ne voulez plus avoir de Buillard à Pape'ete, le seul qui peut le déloger c'est ma liste. (…) Les autres ne sont pas dans une logique de gagner, ils ne sont là que pour compter leurs voix"