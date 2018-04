Florent Chevalier, prétendant au titre de meilleur pâtissier de Polynésie

Catégorie "Professionnels"

Florent Chevalier travaille à l'Intercontinental Tahiti Resort Faa'a.



Pourquoi participez-vous au concours ?

"Je participe à ce concours, car je souhaite me confronter aux autres, mais aussi à moi-même. Ce concours peut également m’ouvrir de nouvelles portes pour la suite de ma carrière.

J'ai toujours voulu faire des concours, je suis content de participer à cet événement, car cela est gratifiant et cela me laissera un merveilleux souvenir en Polynésie française.

Après ce challenge, je continuerai mon expérience vers de nouveaux horizons pour découvrir d’autres cultures et relever les défis qui s’offriront à moi."



Quel sont vos parcours personnel et professionnel ?

" Je suis né le 5 décembre 1989 à Boulogne-Sur-Mer. J'ai obtenu un Baccalauréat professionnel. J'effectue mes études au lycée hôtelier Notre-Dame-de-la-Providence à Lille.

Très rapidement, je réalise que mon envie se porte sur la pâtisserie haut de gamme. Ma persévérance me permet de devenir chef pâtissier étoilé très jeune, puisque j'ai commencé ma carrière dans un Relais & Châteaux une étoile au Michelin.

De nature perfectionniste, rigoureux et créatif, je m’adapte rapidement à toutes les exigences que demande notre métier.

Ensuite, j'ai poursuivi mon parcours dans différents restaurants à travers la Suisse. Puis l'envie de voyager à travers le monde m'a conduit en Polynésie française."