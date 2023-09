Flore Hani à Fautaua pour son 9e combat pro

Lire aussi >> Une première à la maison réussie pour Flore Hani

Sept mois après son dernier combat au parc Vairai, Flore Hani, 36 ans, retrouvera l'octogone le 21 octobre à Fautaua dans le cadre de la deuxième soirée de MMA organisée par la promotion locale, Octo Fighting League (OFL). Pour son neuvième combat chez les professionnels, 'Aito Hine fera face à l'Américaine Helen Peralta, à Fautaua, en tant que co main-event de la soirée.A l'image de la Tahitienne, Peralta, 35 ans, a combattu dans de prestigieuses organisations comme la LFA ou l'Invicta FC. Elle est notamment connue dans le monde des combats à main nus (bare knuckle) et affiche un bilan de six victoires en dix combats chez les pros de MMA. De son côté, Flore Hani affiche au compteur cinq succès en huit combats professionnels de MMA. Sa dernière victoire remonte à mars dernier où elle avait dominé à Vairai, dans le cadre de l'OFL#1, la Française Annabel Merlier-Lemoine.