Une première à la maison réussie pour Flore Hani

Tahiti, le 19 mars 2023 - Flore Hani a signé, vendredi au parc Vairai, sa cinquième victoire chez les pros lors de l'OFL #1. À l'issue d'un combat qui aura été au bout des cinq round de cinq minutes, 'Aito Hine a dominé par décision unanime la native de Dunkerque, Annabel Merlier-Lemoine. Dans les autres combats de la soirée, on retiendra la victoire de Julian Schlouch face au Varois, Tony Di Gasparro.



Le temps d'une soirée, ce vendredi, le parc Vairai s'est transformé en une arène de MMA à ciel ouvert. La toute nouvelle promotion tahitienne, l'Octo Figthing League (OFL), montée par Avaro Neagle et Enzo Brigato, avait en effet choisi ce décor pour son tout premier événement. Au programme de cet “OFL #1” neuf combats. En préliminaire cinq confrontations entre combattants tahitiens. Et l'on retiendra notamment de ces préliminaires, la victoire par étranglement d'Abdel Nouya face à Keanu Sangue, la soumission express de Lorenzo Avvenenti contre Jason Ateo et la victoire par décision partagée de Hamatanui Tautu face à Enoha Tauraatua dans le combat des poids-lourds.

Schlouch seul vainqueur en amateur Une belle entrée en matière qui a parfaitement lancé la “main card” de cet OFL premier du nom. Une main card qui a vu s'opposer des combattants tahitiens et métropolitains. Les deux camps s'étaient promis “une guerre” dans l'octogone et cette dernière a plutôt penché du côté des métropolitains.



Dans le premier combat (catchweight 63,5 kg), le Niçois, Théo Murris, a pris le meilleur sur le natif de Huahine, Taramu Tinirau. Plus dominant au sol et insaisissable dans les phases de "strking", Murris a été logiquement déclaré vainqueur par décision unanime des juges. Place ensuite à Raimana Tunoa (-93 kg) qui a hérité du “plus gros morceau de la soirée”, pour reprendre ses mots, avec le Marseillais Ibrahima Wade. Après une première reprise compliquée, Tunoa s'est ensuite repris dans la seconde en touchant beaucoup son adversaire sur les séquences pied-poing. Mais à l'image de son camarade Taramu Tinirau, Raimana Tunoa a eu plus de mal au sol où Ibrahima Wade a dominé le Tahitien. À l'issue des trois reprises, le Marseillais était désigné vainqueur du combat sur décision unanime des juges, encore une fois.



La soirée était donc pour le moment très mal embarquée pour les combattants tahitiens. Puis il y a eu l'entrée en scène de Julian Schlouch (-70,3 kg). Le quart de finaliste des Mondiaux de MMA amateur (2022) avait en face de lui un solide client avec le Varois, Tony Di Gasparro, vainqueur en 2019 de plusieurs titres en “MMA plein contact et MMA light”, dont deux ceintures de champion du monde en amateur. Mais dans un octogone glissant et à l'issue d'un combat qui s'est disputé principalement debout, Shclouch a été plus solide que son adversaire. Pas de victoire avant la limite pour le Tahitien, mais une belle maitrise sur les trois rounds où il a fait beaucoup plus mal. À l'arrivée une victoire par décision unanime pour Schlouch. “J'avais prévu de beaucoup bouger, d'utiliser beaucoup mes jambes mais c'était compliqué de trouver un bon rythme avec le sol qui glissait beaucoup. Mais il fallait faire avec”, a indiqué le vainqueur à l'issue de son combat.



Flore Hani, à jamais la première La victoire de Julian Schlouch a parfaitement lancé le dernier combat de la soirée. Un événement historique pour le MMA polynésien puisqu'il s'agissait du premier combat professionnel organisé au fenua. Et pour marquer un peu plus l'histoire, ce combat allait opposer deux femmes : d'un côté Flore Hani et de l'autre Annabel Merlier-Lemoine. Une boxeuse face à une adepte du judo et du JJB.



Une opposition de styles donc pour un combat qui est allé au bout des cinq rounds de cinq minutes. Une performance physique exceptionnelle livrée par les deux combattantes. Mais l'on retiendra avant-tout la performance de 'Aito Hine. Pour son premier combat à la maison, elle dominé les débats. Beaucoup plus précise sur les phases de pied-poing, elle a notamment entaillé une lèvre de son adversaire dans la dernière reprise sur un crochet, puis très solide sur sa défense des take-down, Flore Hani a mis tous les ingrédients pour l'emporter. Et à l'issue d'une bataille de près de 30 minutes, la Tahitienne s'imposait par décision unanime des juges. La cinquième victoire, en huit combats, chez les pros pour la Polynésienne qui a tenu aussi à rendre hommage à son adversaire. “Merci à elle d’avoir accepté le combat. J’ai hélas raté ma pesée. Je m’en excuse. Et elle a quand même accepté de m’affronter. Malgré la pesée, malgré le décalage horaire, malgré le climat qui n’est pas le même”, a reconnu Flore Hani.



Une belle conclusion donc pour ce premier événement de l'Octo Fighting League qui en appelle déjà d'autres.



Les résultats des combats de l'OFL #1 Préliminaires -65,8 kg Moehau Dimier bat par décision unanime Antonin Harris -61,2 kg Abdel Nouya bat par soumission (étranglement) Keanu Sangue -83,9 kg Lorenzo Avvenenti bat par soumission Jason Ateo -77,1 kg José Teiva bat par décision unanime Shawn Lihault -120,2 kg Hamatanui Tautu bat par décision partagée Enoha Tauraatua Main-card -63,5 kg (Catchweight) Théo Murris bat par décision unanime Taramu Tinirau -93 kg Ibrahima Wade bat par décision unanime Raimana Tunoa -70,3 kg Julian Shlouch bat par décision unanime Tony Di Gasparro

Main-event -52,2 kg Flore Hani bat par décision unanime Annabel Merlier-Lemoine.

Rédigé par Désiré Teivao le Dimanche 19 Mars 2023 à 12:53 | Lu 96 fois