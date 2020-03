Flohr first, Domingo dauphin

Tahiti le 16 mars 2020 - Come back – Le candidat officiel du Tapura et ancien maire de Hitia’a o te Ra, Henri Flohr, est sorti en tête du premier tour des élections municipales dimanche. Le tavana sortant Dauphin Domingo accuse 319 voix de retards, dans l’optique d’une triangulaire avec Monia Amaru.



Il pensait que les choses seraient plus simple. L’ancien tavana de Hitia’a o te Ra, Henri Flohr, affichait une relative décontraction dimanche à Papenoo lors du premier tour des élections municipales. Auréolé de l’investiture du Tapura Huiraatira, le représentant rouge et blanc a pourtant encore un bel effort à faire avec ses 2 349 voix et 45,13% des suffrages. Tout le problème est que si Henri Flohr a fait le plein à Papenoo, il est encore un peu juste dans les trois autres communes associées de Hitia’a o te Ra.



Deuxième avec 2 030 voix et 39% des votes, le tavana sortant Dauphin Domingo a fait le plein à Tiarei, mais aura du mal à rattraper son rival de la majorité. Ses forces ? Il fait jeu égal avec Henri Flohr à Mahaena et le devance à Hitia’a. Sur cette dernière commune d’ailleurs, Dauphin Domingo fait même mieux que Monia Amaru pourtant sur ses terres. Elle sera d’ailleurs la troisième force de cette triangulaire dimanche prochain avec ses 826 voix et 15,87%. L’avantage est donc pour l’heure pour Henri Flohr. Mais l’essai doit encore être transformé.