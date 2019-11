Fin du séjour de rêve des miss en Polynésie

Tahiti, le 27 novembre 2019 - Arrivées le 17 novembre en Polynésie, les 30 miss régionales sont reparties mardi soir pour la métropole. Pendant dix jours, les jeunes femmes se sont préparées au concours de Miss France 2020. Véritable vitrine pour le fenua, les spectateurs pourront découvrir les images de ce voyage idyllique lors de la soirée d'élection le 14 décembre.



Les 30 miss régionales, candidates à l'élection de Miss France 2020 ont quitté la Polynésie et sa chaleur mardi soir pour rejoindre le froid métropolitain où elles vont passer les derniers jours avant la grande soirée d'élection prévue le 14 décembre à Marseille.



Arrivées le 17 novembre dernier à Papeete, les 30 prétendantes à la couronne de Miss France, dont miss Tahiti 2019, Matahari Bousquet, ont passé dix jours à Papeete et sur l'île sœur de Moorea pour être fin prêtes pour le grand soir. Pendant dix jours, les jeunes femmes, sous la houlette de la directrice de la société Miss France, Sylvie Tellier et de son équipe, ont eu un programme chargé. Guidée par la native du fenua, Vaimalama Chaves, miss Tahiti 2018 et actuelle miss France, les jeunes filles ont pu découvrir les beautés du fenua et la culture polynésienne. Véritable vitrine pour la Polynésie, les Français pourront découvrir ce voyage lors de la soirée du 14 décembre.