Fin des travaux du viaduc de la Punaruu ce week-end

PAPEETE, le 2 août 2019 – Le ministère des Transports a annoncé vendredi la fin des travaux sur la chaussée du viaduc de la Punaruu et le rétablissement de la circulation sur deux voies dès ce samedi 3 août au soir, une semaine plus tôt que prévu.



Bonne nouvelle pour les automobilistes de la côte Ouest. Dans un communiqué diffusé vendredi, le ministère de l’Equipement et des Transports terrestres a informé les usagers de la route de l’achèvement des travaux de rénovation des chaussées du viaduc de la Punaruu. La circulation sera rétablie sur les deux voies (côté mer et côté montagne) dès ce samedi 3 août, à 18 heures, au lieu du dimanche 11 août, comme prévu initialement.



« Le ministre de l’Equipement a pris en compte les désagréments rencontrés par les usagers de la route depuis le début du chantier et est intervenu auprès de l’entreprise pour que la durée des travaux initialement prévue de six semaines soit réduite à quatre semaines après un renforcement des moyens techniques et des équipes de travaux (travaux de jour et de nuit) », affirme le communiqué.