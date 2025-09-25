

Fin de parcours pour Kauli Vaast, Tya Zebrowski enchaine

Tahiti, le 13 octobre 2025 - Après la validation de son ticket pour le CT la saison prochaine, Tya Zebrowski continue de performer dans cette cinquième étape des Challenger Series en se qualifiant pour les huitièmes de finale. Pour Kauli Vaast, l’aventure brésilienne s’est arrêtée. Malgré ce résultat, il reste encore parmi les qualifiés pour le Championship Tour. Tout va se jouer pour lui lors des deux dernières étapes, qui se dérouleront au début de l’année 2026.



L’annonce de la qualification de la jeune pépite franco-polynésienne Tya Zebrowski pour le Championship Tour la saison prochaine, dès son entrée en lice dans la compétition ce week-end au Brésil, a presque éclipsé la suite des débats. Car les séries ont continué à s’enchaîner et les hommes sont également entrés en lice, dont notre ’aito Kauli Vaast, premier du classement masculin à l’aube de cette Saquarema Pro.



Kauli Vaast devra attendre



Après une première série bien maîtrisée, remportée face à deux locaux et un Japonais, avec une belle note de 12,33 points, Kauli Vaast a retrouvé un visage bien connu : le Néerlandais Oliver Zietz, contre qui il a souvent bataillé en Qualifying Series (troisième division du surf mondial). Opposé également au Brésilien Deivid Silva et à l’Australien Morgan Cibilic, le surfeur polynésien semblait bien placé face à des adversaires moins bien classés au championnat, ayant réalisé des résultats moyens lors des étapes précédentes.



Malheureusement, le champion olympique 2024 n’a pas réussi à placer son surf dans des conditions qui ne lui étaient pas vraiment favorables. Pourtant, premier sur la vague, il a essayé de multiplier les rides avec la détermination qui le caractérise. Le Brésilien, fin connaisseur du spot, termine premier avec 12,40 points, alors que Kauli Vaast se positionne à la quatrième place avec 9,86. Redescendu à la troisième place du classement général, tout peut encore bouger d’ici la fin de l’étape, car d’autres concurrents sont encore en lice.



Mais quoi qu’il arrive, tout se jouera sur les deux dernières étapes, en début d’année 2026, à Hawaii et à Newcastle. On le rappelle, le règlement précise que seuls les cinq meilleurs résultats de la saison seront pris en compte, ce qui maintient le suspense jusqu’à la fin.



Tya au top, Kiara Goold tombe



Certains auraient pu penser que l’obtention par Tya Zebrowski de son ticket pour le prochain CT, la division élite du surf mondial, aurait ralenti ses ardeurs sur les séries suivantes. C’est mal connaître la nouvelle pépite du surf mondial, toujours avide de victoires et de performances. Un caractère digne des plus grands.



Après s’être qualifiée lors du premier tour en compagnie de son amie et compatriote Kiara Goold, elle a réussi à se glisser en huitièmes de finale en prenant la deuxième place de sa série (11,20) juste devant l’Américaine Zoe Benedetto (11,10). Elle retrouvera l’Australienne India Robinson, qu’elle avait battue en finale de l’Ericeira Pro lors de la précédente étape.



Quant à Kiara, elle continue d’accumuler de l’expérience à ce niveau. Après avoir passé son premier heat, elle échoue lors du deuxième round, mais fait preuve d’un talent certain et de persévérance dans cette période d’apprentissage.





Rédigé par Manu Rodor le Lundi 13 Octobre 2025 à 14:01 | Lu 681 fois



