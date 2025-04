Fijian Flying Circus : des arts en fusion

Tahiti, le 15 avril 2025 - Les artistes de la compagnie fidjienne Vou présentent actuellement un spectacle mariant les arts du cirque avec ceux de la danse et du théâtre. Installés à Mama’o, ils racontent avec une ardeur rare l’histoire d’une jeune fille appelée Loma.



Difficile de ne pas se laisser entraîner par la vivacité des artistes de la compagnie fidjienne Vou. Sur scène, tous donnent tout, tout le temps. Ce qui n’empêche pas les moments de grâce et de poésie, ni l’émotion, discrète mais palpable.



La troupe raconte l’histoire de Loma, une jeune fille qui se fait un jour voler sa paire de chaussures magiques offerte par des villageois. La scène se passe dans une forêt enchantée où vivent des créatures féériques dont Tui, l’auteur du méfait. “C’est un mélange de plusieurs légendes fidjiennes”, indique le chorégraphe Navi Fong. C’est aussi un mélange de plusieurs arts et styles : arts du cirque, acrobaties, théâtre, danse hip-hop, danse traditionnelle fidjienne…



Art, culture et humour



Le Fijian Flying Circus, comme son nom ne l’indique pas, est bien plus qu’un simple cirque, c’est une fusion d’arts divers imprégnée de culture fidjienne ; en plus, il ne manque pas d’humour. Les artistes de la compagnie Vou ont été, pour le concevoir, accompagnés en 2023 par des deux circassiens cubains.

Le spectacle actuellement présenté sur le territoire est unique en son genre, il a déjà conquis de nombreux spectateurs à travers les Fidji. C’est la première fois que la troupe se produit à Tahiti. “Ce show est très polynésien et nous avions envie de le montrer dans différentes îles du Pacifique”, indique Navi Fong. Il démarre par le Fenua.



Âgé de 29 ans, Navi Fong a débuté au sein de la compagnie dès l’âge de 16 ans. Il a longtemps dansé avant, de fil en aiguille, de devenir chorégraphe. “Aujourd’hui, c’est une passion !” Comme la quinzaine d’artistes qu’il accompagne, il fait partie de la compagnie Vou. Laquelle compte au total entre 70 et 80 artistes.



Nouveau spectacle, nouvelles annonces



Vou, c’est également un conservatoire de danse, le premier établissement d'enseignement supérieur de danse des Fidji ; il est basé à Nadi. Les étudiants diplômés de son programme de danse reçoivent un diplôme de danse entièrement accrédité par la Commission de l'enseignement supérieur des Fidji, “et surtout, ils ont la garantie de trouver un emploi”, précise Navi Fong. Le programme de diplôme permet d’acquérir des techniques de danse (bases du ballet, du contemporain, du jazz et des danses traditionnelles), d’explorer différents répertoires de danse (meke traditionnel, Bollywood, Pacifique, jazz, hip-hop…), de se nourrir de théorie et recherches (science de la chorégraphie, alimentation, prévention des blessures, bien-être du corps) mais aussi de gagner en expérience professionnelle en montant sur scène et en analysant leurs prestations.





En rentrant, les artistes reprendront l’entraînement et retrouveront les scènes fidjiennes avant un nouveau départ. Navi Fong travaillera sur un nouveau show. Il annonce : “Nous serons de retour en septembre pour un spectacle de danse, puis d’ici un ou deux ans – je l’espère – pour présenter le spectacle à venir”.



En attendant, il vous reste un mois pour découvrir les aventures de la jeune Loma.



Pratique



Jusqu’au 18 mai, tous les jours du mardi au dimanche pour le grand public, et tous les jours en semaine à partir de 9 h 30 pour les scolaires.

Au parc expo de Mama’o.

Les billets sont en vente sur place ou

Jusqu'au 18 mai, tous les jours du mardi au dimanche pour le grand public, et tous les jours en semaine à partir de 9 h 30 pour les scolaires.
Au parc expo de Mama'o.
Les billets sont en vente sur place ou en ligne

