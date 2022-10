Fierro, Bourez et Vaast réussissent leur entrée au Portugal

Tahiti, le 3 octobre 2022 - Le Pro Ericeira, cinquième étape des Challenger series, a débuté ce week-end au Portugal. Si Vahine Fierro, Kauli Vaast et Michel Bourez ont rassuré en remportant leur série du premier tour, Mihimana Braye est lui passé à la trappe dès son entrée en lice.



Avec pas mal de retard accumulé sur les quatre premières étapes des Challenger series (CS), le Pro Ericeira, antépénultième levée des CS, qui a débuté ce week-end au Portugal, est capital pour les surfeurs tahitiens en quête du CT. Dans cette ascension vers le tour mondial, Vahine Fierro et Mihimana Braye sont pour le moment les mieux placés, classés respectivement 12e et 36e du classement des CS. Kauli Vaast et Michel Bourez sont eux plus loin. A la 84e place pour le surfeur de Vairao quand le Spartan est lui classé au-delà du top 100, bien loin donc des 11 premiers du classement à qui seront offerts les précieux sésames. Et chez les dames, les cinq premières de ce classement gagneront leur ticket pour le CT.

“Ça fait du bien de passer enfin une série” Autant dire que les sorties prématurées au Pro Ericeira devaient être évitées à tout prix. Dimanche, Michel Bourez a montré la voie à ses jeunes compatriotes. Le natif de Mataiea, qui a fait son retour à la compétition en juillet dernier après six mois de convalescence, a passé au Portugal sa première série de l'année. Dans un heat à quatre, le Spartan n'a eu besoin que de deux vagues pour assurer sa qualification. Un 5.33 pour se mettre en jambe, puis Bourez s'est trouvé une belle gauche où il a pu dérouler ses manœuvres. A l'arrivée une note de 8.50 pour un total de 13.83 et direction le deuxième tour. “Ça fait du bien de passer enfin une série. Mon genou a eu un peu de mal sur la première vague mais ça a tenu et le job est fait”, a indiqué Michel Bourez au micro de la World Surf League.



Dans la foulée, Mihimana Braye a connu moins de réussite que son illustre ainé. Avec un total de 8.43 (5.33 + 3.10), il a manqué au surfeur de Papeete une deuxième note plus consistante pour passer ce premier tour. Et Kauli Vaast de son côté n'a pas eu à forcer son talent pour décrocher la première place de sa série avec une note de 12.27 (5.60 + 6.67).



Puis ce lundi, c'était au tour de Vahine Fierro de faire son entrée en lice. Et comme Bourez et Vaast, l'enfant de Huahine a assuré l'essentiel avec une note de 12.87 (6.50 + 6.37) pour prendre la première place de sa série. Le prochain call au Portugal est prévu dans la nuit de ce lundi à mardi.

Rédigé par Désiré Teivao le Lundi 3 Octobre 2022 à 14:42 | Lu 207 fois