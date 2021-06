Fêtes et défaite de l’autonomie

Tahiti, 30 juin 2021 - La fête de l’autonomie a été célébrée mardi à Tahiti dans deux ambiances particulièrement différentes, comme c’est maintenant de coutume. Les autonomistes étaient rassemblés au parc Paofai, autour du vice-président Tearii Alpha et du président de l’assemblée, Gaston Tong Sang, pour fêter le 37e anniversaire de l'autonomie interne en 1984. Toata où dans la soirée a été officiellement ouvert le festival Tahiti Tia Mai, organisé pendant la période du Heiva cette année.

Autre ambiance, plus funeste du côté de la stèle Tavararo à Faa’a où les indépendantistes se sont rassemblés comme chaque année autour d’Oscar Temaru, pour se désoler de la date de l'annexion “officielle” de la Polynésie à la France le 29 juin 1880.

Quant à Edouard Fritch, il a célébré la fête de l'autonomie depuis la délégation de la Polynésie française, boulevard Saint-Germain à Paris. Le président de la Polynésie française est sur place avec la délégation Reko Tika, en vue de la Table ronde de haut niveau sur le nucléaire organisée les 1er et 2 juillet sur proposition du président de la République.