Fête de l'autonomie : la circulation modifiée

PAPEETE, le 26 juin 2019. Dans le cadre de la préparation de la Fête de l'Autonomie et plus précisément pour les besoins d'installation de sept tribunes sur la chaussée, l'avenue Pouvana'a a Oopa sera temporairement fermée à la circulation automobile, portion comprise entre l'avenue du Général de Gaulle et le giratoire de la Présidence de la rue Dumont d'Urville à partir de :

jeudi 27 juin 2019, de 07h30 à 15h30 ;

vendredi 28 juin 2019, de 07h30 à 15h30 puis à partir de 15h30 uniquement les deux voies de circulation côté Ouest de ladite avenue jusqu'au dimanche 30 juin 2019 après le démontage des trois tribunes côté Ouest devant le Palais de Justice.

Le stationnement des véhicules sera interdit dans les contre-allées de l'avenue Pouvana'a a Oopa pour les besoins du montage des tribunes à partir de 00h00 le jeudi 27 juin 2019 jusqu'au dimanche 30 juin 2019 après leur démontage.