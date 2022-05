Festival Ono'u : trois maîtres du photoréalisme au fenua

Tahiti, le 11 mai - Pour cette édition du festival Ono'u, ils seront neuf artistes à réaliser des fresques sur 3 000 m2 de mur à Papeete, Punaauia et Makatea. Parmi eux, trois signatures internationales du photoréalisme et de la 3D.

Insane 51 (Grèce)

Street artiste grec de 26 ans, basé à Athènes, il est l'un des pionniers des peintures murales 3D à grande échelle. Il a commencé en 2007 en tant que graffeur, et depuis, il n'a jamais cessé de progresser. Reconnu pour son “Double Exposure 3D” qui consiste à superposer une image peinte en rouge et une en bleu pour créer un effet bluffant, à apprécier avec des lunettes 3D. Il a participé à divers festivals en Europe et dans le monde entier et est un spécialiste du réalisme et des portraits photoréalistes combinés à des effets 3D et d'illusion.

Guido Van Helten (Australie)

Connu surtout pour ses peintures murales à grande échelle, Guido Van Helten est un artiste australien dont les portraits monochromes à couper le souffle ornent les murs du monde entier. Travaillant dans un style photoréaliste, cet artiste très talentueux crée des pièces délicates et élégantes qui dégagent une atmosphère générale de mélancolie et une qualité profondément sentimentale. Son travail s'inspire souvent de documents photographiques de référence qui revêtent une importance culturelle pour la région dans laquelle il travaille. L'artiste accorde toujours une attention particulière aux détails et essaie d'incorporer des éléments locaux spécifiques dans ses pièces.

Case Maclaim (Allemagne)



Né en 1979, Case Maclaim, de son vrai nom Andreas von Chrzanowski, est l’un des fondateurs du collectif Ma’Claim connu pour ses œuvres murales au style photo-réaliste. Il s’est particulièrement distingué avec ses réalisations mettant en avant la main qu’il voit comme un symbole d’unité et de pouvoir et qu’il représente avec finesse et précision. Évoluant sur la scène du street art, il a réalisé des œuvres dans plus d’une vingtaine de pays.

Les six artistes locaux qui participent au Festival :



- Heiarii Metua, aka Rival



- Toanui Teremate aka Ravage



- Richard Barri



- Sarah Viault



- Pierre Motahi aka tropik'Art



- Tearii Flohr

(Source Festival Ono'u)

