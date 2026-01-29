

Fermeture voie tourne à droite depuis l’avenue du Commandant Destremau vers l’avenue Pouvanaa o Oopa pendant les vacances scolaires

Tahiti le 15 février 2026. Les travaux de construction du bâtiment administratif A3, dans la commune de Papeete, vont nécessiter la fermeture partielle de l’avenue du Commandant Destremau du lundi 16 février à 06h30 au vendredi 20 février à 14h00.



Afin d’assurer la sécurité des usagers, la voie de circulation dans le sens Faa’a – Papeete, permettant de tourner à droite sur l’avenue Pouvanaa a Opaa, vers la Présidence, sera temporairement fermée.



Les véhicules souhaitant prendre cette direction devront tourner à gauche et aller faire demi-tour au carrefour giratoire de Tu Marama face à l’esplanade ou prendre les déviations proposées par les rues du 5 Mars 1977, du Chef Teriierooiterai, Maadi Gobrait ou de la Canonnière Zélée.



Une signalisation de chantier sera mise en place pendant cette intervention.



Rédigé par Bertrand PREVOST le Dimanche 15 Février 2026 à 10:11 | Lu 280 fois



