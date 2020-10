Fédération de l'Environnement : Heremoana répond à Eugène Tetuanui

Tahiti, le 10 octobre 2020 - Visé par des critiques de la nouvelle Fédération de l'environnement, le ministre de l'Environnement a tenu à faire une "mise au point" dans un communiqué de presse qui s'adresse plus particulièrement à Eugène Teuanui, du collectif Vaiarii nui te mata ara.



"Mon ministère est ouvert à tout représentant associatif souhaitant échanger sur les différents intérêts qu’il représente". Dans un communiqué adressé à la toute récente fédération de l'environnement, Heremoana Maamaatuaiahutapu, ministre de l'Environnement salue l'arrivée de la nouvelle "force de proposition pour l’ensemble des projets intéressants notre Fenua."



Il a cependant tenu à faire une petite "mise au point" visant plus particulièrement Eugène Tetuanui, du collectif Vaiarii nui te mata ara. Ce dernier lui avait en effet reproché un "manque de considération pour les population des communes," se traduisant selon lui par le non-déplacement du ministre à Paihoro après l'incendie. Une "attitude" qu'il avait qualifiée dans nos colonnes de "foutage de gueule".



Reste que "pour discuter, il faut être deux et demander pour cela à rencontrer les personnes avec qui dialoguer, ce que n’a jamais fait Eugène Tetuanui" lui rappelle le principal intéressé. Le ministre invite en revanche son interlocuteur à "ne pas entamer le dialogue par des mensonges." En mission dans la vallée de la Papenoo, le ministre assure s’être rendu à Pa’ihoro "dans l’après-midi du 3 septembre" avec son directeur de cabinet et le directeur du syndicat Fenua Ma.



A celui qui l'accuse d’avoir « évincé Taravao Nui du comité de suivi de Pa’ihoro », il rétorque aussi qu'il n’était pas encore au gouvernement à cette date, et que "c’est le ministre de l’Equipement qui a procédé en 2014 à la modification de la composition du comité de suivi."



Enfin, à la dernière accusation selon laquelle Heremoana Maamaatuaiahutapu aurait « trafiqué les textes pour permettre aux pollueurs de s’installer sans avoir à subir des études d’impact », il dénonce "encore un mensonge".