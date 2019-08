Facturations sous tensions à Makemo

Sur place, Teraiarue Tahi, un riverain bien connu de l’atoll pour ses positions très affirmées, a immédiatement réagi en dépoussiérant son association "Katalina", pour s’élever contre cette annonce. Son association réclame plus de "transparence" dans la gestion de la distribution d’électricité et demande "réparation" pour les douze dernières années de coupures de courant à répétition et autres chutes de tensions.

"Chez nous, quand ça coupe, tout le monde se prévient dans le voisinage pour débrancher ses appareils. Sinon, ça crame la télé, le lave-linge, le frigo... tout ! On a même vu un onduleur cramer à cause de la tension", s’énerve Teraiarue Tahi. " On n’y comprend rien. Nous on n’entend parler que des black-out à la télé. Et puis un jour, on entend à la télé que Te mau ito api est en liquidation. Qu’il y a eu des remboursements demandés entre le Pays, la société de Dominique Auroy et la commune. Mais nous, on nous rembourse rien. "