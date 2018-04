Face aux menaces de Trump, Xi Jinping vante l'ouverture du marché chinois

Par M.SHEN Zhiliang, Consul et chef de poste du Consulat de Chine à Papeete



La conférence annuelle du Forum Boao pour l’Asie 2018, ayant cette année pour thème « Une Asie ouverte et innovante pour un monde plus prospère », s'est déroulé du 08 au 11 avril à Boao, Province de Hainan, Chine. Lors de la cérémonie d'ouverture, le Président chinois Xi Jinping a prononcé un discours soulignant une fois de plus l'adhésion de la Chine à la stratégie d'ouverture mutuellement avantageuse et de gagnant-gagnant, et d’activement promouvoir l’initiative chinoise d’établissement d’une communauté de destin humain.



En regardant les 40 années écoulées de réformes et d'ouverture, d’un Pays fermé à un pays avec une grande ouverture, la Chine garde inébranlablement le cap sur la construction du pays et la poursuite de ses réformes. Aujourd'hui, la Chine est devenue la deuxième puissance économique du monde, le premier pays industrialisé, le premier pays en termes de commerce de marchandises et le pays avec les plus importantes réserves de devises étrangères. La pratique a prouvé que le développement économique de la Chine au cours des 4 dernières décennies a été réalisé dans des conditions d’ouverture, et qu’à l’avenir le développement économique de haute qualité de la Chine ne se réalisera que par une plus grande ouverture.



« La porte de la Chine sur l'ouverture ne sera jamais fermée, et bien au contraire, cette porte s’ouvrira de plus en plus!» Monsieur XI Jinping a exprimé clairement dans son discours que la Chine facilitera plus grandement encore l’accès au marché, créera un environnement d’investissement plus attrayant, renforcera la protection des droits de propriété intellectuel, et prendra l’initiative d’accroitre l’importation. Continuer sur ce chemin d’ouverture a pour objectif d’ouvrir de nouvelles perspectives vers l’extérieur, mais aussi de contribuer, avec des actions concrètes, à la promotion de la mondialisation pour le bien-être des peuples du monde.



Dans le monde dans lequel nous vivons, les êtres humains sont confrontés à de nombreuses incertitudes : la guerre et les conflits, la pauvreté et la famine, le changement climatique, les grandes maladies contagieuses restent nos principaux défis. Face à la situation complexe de l’économie mondiale et aux problèmes mondiaux, aucun pays ne peut rester isolé ; ce n’est seulement en gardant à l’esprit le respect mutuel, l'égalité, le dialogue et la consultation, le partage des responsabilités, la solidarité, la coopération gagnant-gagnant, la tolérance et l’ouverture, l’harmonie dans la diversité, le respect à la nature et à la terre, que nous pourrons créer un monde pacifique, serein, prospère, ouvert et beau.



L'homme n'a qu'une seule planète, et toutes les nations vivent dans le même et unique monde. La communauté internationale devient de plus en plus une « communauté de destin », l’un ne peut exister sans l’autre. Nous sommes convaincus que la Chine, qui embrasse le monde à bras ouverts, profitera également à l'un et à l'autre, et ensemble, nous formerons un avenir meilleur.