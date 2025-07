Face à l’exode des jeunes, Rurutu investit dans son futur

À Rurutu, le village de Avera s’apprête à connaître un tournant. Un projet de réhabilitation des infrastructures maritimes, à hauteur de 230 millions de francs, cofinancé à 70% par l’État et à 30% par le Pays, est désormais en phase d’appel d’offre.Pour Frédéric Riveta, maire de Rurutu, ce chantier dépasse le simple enjeu d’infrastructure. Il s’inscrit dans une stratégie plus large : relancer l’activité économique de l’île et offrir un avenir à sa jeunesse . Le projet prévoit la construction d’une jetée pour protéger la plage de l’érosion et l’aménagement d’espaces pour accueillir davantage des poti mārara. “On remonte nos bateaux tout le temps car il n’y a pas de place dans le port, alors ça sera plus pratique”, explique Tevai, un des habitants du village. Mais le maire regrette que certaines zones existantes, utiles en cas de mauvais temps, aient été ignorées dans la version actuelle du projet. “Ce port ne doit pas servir uniquement aux embarcations de pêche, mais aussi à la vie du village, au transport de marchandises”, martèle-t-il.Riveta voit plus loin : il veut faire de la pêche hauturière un véritable levier de développement. À Moerai, l’autre port de l’île, une petite flotte pourrait voir le jour. “On a les capitaines qui préfèreraient rester travailler ici”, explique-t-il. Son ambition : aller jusqu’à l’export, en implantant sur place des unités de transformation du poisson. Reste à savoir si les armements de pêche accepteront d’investir dans les eaux froides des Australes.Même dynamique côté agriculture, avec un projet d’agroalimentaire près de la cuisine centrale. Objectif : transformer localement manioc, taro, patates douces en farine ou en chips, et créer de la valeur ajoutée sur l’île.Mais pour retenir les jeunes, il ne suffira pas de relancer la pêche ou les cultures vivrières. Le tourisme est l’autre pilier du projet communal. Frédéric Riveta mise sur l’arrivée du Aranoa, navire de croisière mixte attendu fin 2026 , pour dynamiser le secteur. Pensions de famille, artisanat, vente directe lors des escales : il rêve d’un modèle à taille humaine, capable de créer de l’emploi sans dénaturer l’île. “Il faut raisonner à notre échelle. Ici, on consomme local.”