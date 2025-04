Cap sur les Australes en 2027 avec l'Aranoa

Tahiti, le 2 avril 2025 - La compagnie Aranui Cruises a dévoilé l’Aranoa, un nouveau cargo mixte destiné à desservir l’archipel des Australes à partir de 2027. Construit en Chine, ce navire alliera transport de fret et croisière touristique, avec une capacité d’accueil de 198 passagers. Les réservations ouvriront en juin 2025.



La compagnie Aranui Cruises a annoncé, ce mardi, l’arrivée de son nouveau cargo mixte, l’Aranoa, attendu pour 2027. Ce navire de nouvelle génération, conçu sur le modèle de son grand frère l’Aranui 5, sera dédié à la desserte de l’archipel des Australes. À l’instar de son prédécesseur, il conjuguera transport de fret et croisière touristique, dans un format unique en Polynésie française. Son arrivée représente une étape structurante dans la stratégie de désenclavement des îles les plus isolées et, par ricochet, dans le développement économique et touristique de cet archipel encore largement préservée du tourisme de masse.



Jusqu'à 198 passagers dans un confort grand standing



Construit en Chine, l’Aranoa mesurera 116 mètres de long pour 21 mètres de large. Il pourra accueillir jusqu’à 198 passagers, répartis dans 93 cabines, dont 62 seront équipées de balcons privatifs. Pensé pour offrir un haut niveau de confort, le navire embarquera deux restaurants, deux bars, deux piscines à remous, une boutique, un espace spa, une salle de sport ainsi qu’un salon de tatouage. Ces aménagements haut de gamme visent à séduire une clientèle internationale tout en conservant l’authenticité de l’expérience polynésienne, chère à la compagnie. L’idée est d’offrir une croisière toujours plus immersive et conviviale.



Un itinéraire inédit au cœur des Australes



Le parcours inaugural de l’Aranoa prévoit un départ depuis Tahiti, avec une première escale à Bora Bora, avant de rejoindre les îles de Rimatara, Rurutu, Tubuai, Raivavae, Rapa et Raiatea. Hormis Bora Bora et Raiatea, ces destinations sont rarement intégrées aux circuits touristiques classiques. La compagnie souhaite ainsi valoriser un tourisme hors des sentiers battus, en invitant les voyageurs à découvrir la richesse culturelle et naturelle des Australes, tout en assurant le transport des marchandises essentielles à la population.

Les réservations ouvriront dès juin 2025, pour des départs programmés au premier semestre 2027.