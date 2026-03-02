

Faana Taputu défie Tetuanui Hamblin à Taiarapu-Ouest

Tahiti, le 15 mars 2026 – Scores ultra serrés pour les deux listes arrivées en tête à Taiarapu-Ouest, où le maire sortant, Tetuanui Hamblin (32,87 %), mène la course avec seulement 24 voix d’avance sur Faana Taputu (32,25 %), dont la liste devrait fusionner avec celle de Charline Tauraatua Saint-Saëns. Deux autres équipes sont également qualifiées pour le second tour.





La première place s’est jouée de peu à Taiarapu-Ouest. Le maire sortant, Tetuanui Hamblin (Taiarapu to’oa o te ra to’u ora) remporte 1.264 voix (32,87 %), tandis que son principal adversaire, l’ancien conseiller Faana Taputu (Ensemble pour demain) récolte 1.240 voix (32,25 %). “Faana Taputu est en tête à Vairao et Teahupo’o, mais nous menons de 24 voix à Taiarapu-Ouest. On va continuer à travailler pour essayer de convaincre les abstentionnistes, car je pense que ceux qui sont venus voter ont déjà pris leur décision”, analyse Tetuanui Hamblin, ancien maire délégué de Toahotu, qui avait réalisé un score de 1.486 voix au premier tour de 2020.



En face, l’heure était aux réjouissances et aux tractations. “C’est déjà un bon score pour notre liste qui est nouvelle !”, remarque Faana Taputu, épaulé par ses colistiers, dont Randy Li Chin Foc et Milton Parker. “On va continuer à se battre et on va redoubler d’effort pour reconquérir les voix qui nous manquent. L’équipe de Charline va nous rejoindre, en sachant que nous avons une centaine de voix à rattraper sur Toahotu. On repart confiant pour le deuxième tour”. Avec 328 voix (8,53 %), l’actuelle maire déléguée de Toahotu, Charline Tauraatua Saint-Saëns (Te Anuanua no te Fenua), n’est pas parvenue à se qualifier pour le second tour, mais elle peut effectivement faire pencher la balance.



Tout en sachant que deux autres listes sont toujours en lice : Te Are api, menée par le premier adjoint sortant, Arthur Mati (571 voix, 14,85 %), et Taiarapu-Ouest Unie, menée par un conseiller sortant, Tamu Tufariua (442 voix, 11,5 %). Avec 3.927 votants pour 6.730 inscrits, le taux de participation s’élève à 58,35 % à Taiarapu-Ouest, soit 6 points de moins qu’en 2020.





Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Dimanche 15 Mars 2026 à 23:58 | Lu 275 fois



