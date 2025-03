Faa’a : sécurisation d’un stock de feux d’artifice retrouvé dans une entreprise en démantèlement

Tahiti le 19 mars 2025. Ce mercredi, dans la vallée de Tipaerui à Faa’a, un stock de feux d’artifice a été retrouvé dans les locaux d’une entreprise en cours de démantèlement.





Alerté par la Police nationale, le haut-commissaire a dépêché sur place les démineurs des forces armées en Polynésie française pour évaluer la situation et assurer la sécurisation du site. Un périmètre de sécurité a été mis en place.



Deux équipages de la Police nationale et un engin incendie du centre de secours de Papeete ont participé à la sécurisation de l’intervention, sous la coordination d’un officier de la direction de la protection civile.



Le site a été sécurisé et les artifices mis en sécurité. L’entreprise sera gardiennée par une société privée et placée sous la surveillance de la gendarmerie nationale jusqu’à l’évacuation des feux d’artifice par les démineurs. Ces derniers seront détruits sur un site sécurisé.



Le transport de ces matériels aura lieu demain matin, entre 7h00 et 10h00. Un convoi sécurisé circulera entre Papeete et Taravao durant cette période.



Le haut-commissaire encourage les automobilistes à faciliter la circulation du convoi.