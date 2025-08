Faa’a perplexe face aux géants du burger

Tahiti, le 30 juillet 2025 - L'implantation prochaine d’un McDonald’s et d’un Burger King à Faa’a n’en finit pas de faire réagir. “Du business” pour les uns, un “manque de cohérence” pour les autres. Santé publique versus liberté d’entreprendre, emploi local versus embouteillages... On a tendu le micro aux habitants de Faa'a et aux commerçants, et les avis fusent.



C’est sur le rond-point de Mr.Bricolage et à quelques pas de la boulangerie Grain d’Or, que s’implantera le futur restaurant McDonald’s, à Faa’a. Un peu plus loin, du côté de la gendarmerie, non loin du magasin Chez Dora,



Une décision imposée ?



Deux projets qui avancent à vive allure... pourtant rien de tout cela n’a été voulu par la mairie. Côté institutionnel, le discours est limpide : ces implantations ont été imposées à la commune. “Notre maire est opposé à ces projets en raison de la santé de la population tahitienne qui est en train de mourir car elle mange n’importe quoi”, martèle Robert Maker, premier adjoint. “Le Pays coule sous les dettes de la CPS car il y a trop de malades mais on permet les projets de ce type.”



“Un parc aquatique, ce serait mieux”



Les passants, eux, ne manquent pas d’idées. Mana, 36 ans, qui travaille dans l’industrie du poisson, imaginerait un autre avenir pour ce terrain en face de Mr.Bricolage : “Il serait plus judicieux d’installer ici un parc aquatique, comme on voit aux États-Unis, ou un centre sportif. On manque d’activités le week-end. Puis, ça fait beaucoup de fast-foods.”



Son collègue Foster nuance : “Le McDo, ça sera sympa pour les enfants, car on pourra venir à pied.” Mais il craint l’effet collatéral : “C’est déjà compliqué le matin ici au niveau de la circulation, alors après…”



Des critiques, mais aussi des soutiens. Morotea, 48 ans, qui travaille dans le mareyage, est enthousiaste à l'idée d'un Burger King : “Ça va donner du travail et ce sera moins loin que la ville.” Quant à la santé publique ? Il tranche : “Les gens mangent ce qu’ils veulent. On ne les force pas à y aller.”



Hinarau, 14 ans, y voit un avantage sécuritaire : “C’est bien pour éviter de se déplacer en ville. Mercredi, près de Burger King, il y a des bagarres.” Sa mère, Fatia, est plus amère : “Ces projets permettent de se faire de l’argent sur la santé de la population. Pourquoi on n’a pas fait un grand marché ? Je suis déçue du gouvernement. La mairie aurait dû s'opposer davantage. ”



“Libre à chacun de vendre ce qu’il veut”



Chez les commerçants de la zone, l’arrivée des géants américains fait peur… ou pas. À la boulangerie Grain d’Or, une vendeuse craint une chute du chiffre d’affaires : “Il faudra peut-être limiter le nombre d’employés.” Chez Aoni Junior, on reste zen : “Libre à chacun de vendre ce qu’il veut. Ceux qui veulent du McDo iront au McDo, ceux qui veulent du riz viendront chez nous.” Même ton chez une vendeuse anonyme : “Ça donne du travail aux gens. Je garde en tête ce point positif. Vaut mieux ça qu’un commerce qui ferme dans trois ans.”



Mais tout le monde n’est pas aussi détendu. Une coiffeuse redoute que les clients du McDo viennent se garer sur son parking. À la supérette Chez Dora, Karl, 35 ans pense surtout à la circulation : “Il y aura les bouchons, c’est sûr. Puis ce n’est pas très crédible par rapport à la prévention sur la santé".



Une maman croisée aux alentours du futur Burger King avec son fils d’environ 8 ans confie : “On a trop hâte que ça ouvre. Ça va être tout près. On ne sera plus obligé d’aller ailleurs, en voiture.” Un enthousiasme partagé par Albert, le patron de “Ça me fait plaisir” : “Ça va faire du passage. Oui, au début il y aura des bouchons, mais après, ça se calmera. Ça fait 40 ans que je suis là. J’ai vu des sociétés se casser la figure. Là au moins, c'est plus sûr.”

Vini Vini s’installe à Faa’a



Juste à côté du futur Burger King, un autre changement se prépare : la boulangerie L’Arbre à Pain, bien connue des habitués du secteur, a fermé ses portes. Elle sera remplacée par un nouvel établissement du traiteur Vini Vini. “Ce nouveau point de vente reprendra la formule Fish N’Grill, déjà implantée à Tipaerui, avec une activité complémentaire”, confie-t-on du côté de Vini Vini, sans en dire davantage pour l’instant.

