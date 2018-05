FO Paris confirme que Jean-Paul Urima a été radié de la CSTP-FO

PARIS, le 5 mai 2018. La confédération générale du travail Force Ouvrière, dont le siège est à Paris, confirme que Jean-Paul Urima a été radié de la CSTP-FO. Il "ne peut donc en aucun cas se prévaloir de quelque mandat que ce soit ni agir au nom de la CSTP-FO", souligne Pascal Pavageau, nouveau secrétaire général de Force ouvrière.





La semaine dernière, le duo Urima-Temarii déposait le résultat du vote au tribunal du travail, au procureur et à l'inspection du travail, où 29 secrétaires et trésoriers généraux nommaient Jean-Paul Urima secrétaire général par intérim de la CSTP-FO. Si ces documents étaient bien enregistrés, ils n'étaient en revanche pas validés.



Ce "vote" faisait suite à la mise en retrait du secrétaire général de la CSTP-FO Angelo Frébault, actuellement candidat Tahoera'a Huira'atira aux élections territoriales. "Conformément à l'article XI des statuts, les secrétaires généraux adjoints 'peuvent se voir délégués des tâches ponctuelles ou permanentes par le secrétaire général. Depuis le 5 mars 2018, la fonction de secrétaire générale est donc déléguée à Mireille Duval, première secrétaire générale adjointe", nous précise Pascal Pavageau, nouveau secrétaire général de Force ouvrière.





Au sujet de Jean-Paul Urima, Pascal Pavageau souligne qu'il a "été radié de la qualité de membre de la CSTP-FO au motif 'd'atteinte délibérée à l'intégrité de l'action syndicale par une attitude non conforme à la bonne marche de la CSTP-FO. Il ne peut donc en aucun cas se prévaloir de quelque mandat que ce soit ni agir au non de la CSTP-FO. Contrairement à ses affirmations, il n'est donc pas élu secrétaire général par intérim, et n'est pas reconnu par la confédération générale du travail Force ouvrière". Cette radiation a eu lieu le 15 novembre dernier.



Si Angélo Frébault, en position éligible pour ces territoriales, démissionnait donc logiquement à la suite de ce second tour, "un secrétaire général par intérim sera élu par le Comité confédéral territorial à la majorité des 2/3 des membres du bureau confédéral. Le secrétaire général par intérim organisera dans les trois mois un congrès afin de désigner un secrétaire général dont le terme échu à la date normale du renouvellement du bureau" , explique le secrétaire général de Force ouvrière.



Le comité confédéral de la CSTP-FO a déjà prévu de se réunir le 17 mai pour désigner un secrétaire général par intérim.