

Fārereira’a de l’emploi à Papeete

Tahiti, le 29 octobre 2025 - Le 19 novembre prochain, dans les jardins de la mairie de Papeete, se déroulera le Fārereira ’ a de l ’ emploi et de l ’ entrepreneuriat.



Le Fārereira ’ a de l ’ emploi et de l ’ entrepreneuriat propose un espace de rencontre et d’échange entre les différents acteurs du monde professionnel et les demandeurs d ’ emploi, jeunes diplômés, porteurs de projets, afin de favoriser l ’ emploi et le développement économique local. L’événement aura lieu le 19 novembre dans les jardins de la mairie de Papeete.



Le forum sera libre d ’ accès et organisé en pôles thématiques pour permettre à chacun de construire son parcours personnalisé. Plusieurs pôles seront ainsi mis en place avec un fare entreprises composé de stands d ’ entreprises locales de divers secteurs d ’ activité où des offres d ’ emploi, de stage et d ’ alternance seront possibles et des échanges directs avec les recruteurs seront mis en place.



Un fare coaching et orientation sera aussi installé avec des ateliers individuels et collectifs sur la rédaction de CV et de lettres de motivation et des simulations d ’ entretiens d ’ embauche avec des conseils personnalisés.



Un fare formations présentera les structures de formation du Fenua comme le RSMA, le CFPA, le CMMPF, etc. Il jouxtera le fare aide à l ’ emploi, où les démarches seront expliquées pour simplifier les démarches administratives ou encore s’inscrire au Sefi.



L’État sera aussi de la partie en présentant les métiers en uniforme. Police, gendarmerie, armée et pompiers présenteront leurs métiers avec des temps d’échange avec des professionnels et les informations sur les plans de carrière.

