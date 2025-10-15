Tahiti Infos

Fārereira’a de l’emploi à Papeete


Tahiti, le 29 octobre 2025 - Le 19 novembre prochain, dans les jardins de la mairie de Papeete, se déroulera le Fārereiraa de lemploi et de lentrepreneuriat.
 
Le Fārereiraa de lemploi et de lentrepreneuriat propose un espace de rencontre et d’échange entre les différents acteurs du monde professionnel et les demandeurs demploi, jeunes diplômés, porteurs de projets, afin de favoriser lemploi et le développement économique local. L’événement aura lieu le 19 novembre dans les jardins de la mairie de Papeete.
 
Le forum sera libre daccès et organisé en pôles thématiques pour permettre à chacun de construire son parcours personnalisé. Plusieurs pôles seront ainsi mis en place avec un fare entreprises composé de stands dentreprises locales de divers secteurs dactivité où des offres demploi, de stage et dalternance seront possibles et des échanges directs avec les recruteurs seront mis en place.
 
Un fare coaching et orientation sera aussi installé avec des ateliers individuels et collectifs sur la rédaction de CV et de lettres de motivation et des simulations dentretiens dembauche avec des conseils personnalisés.
 
Un fare formations présentera les structures de formation du Fenua comme le RSMA, le CFPA, le CMMPF, etc. Il jouxtera le fare aide à lemploi, où les démarches seront expliquées pour simplifier les démarches administratives ou encore s’inscrire au Sefi.
 
L’État sera aussi de la partie en présentant les métiers en uniforme. Police, gendarmerie, armée et pompiers présenteront leurs métiers avec des temps d’échange avec des professionnels et les informations sur les plans de carrière.

Rédigé par Bertrand PREVOST le Mercredi 29 Octobre 2025 à 17:09
           


