Expo-vente couture au CJA de Faa'a

FAA'A, le 3 juillet 2019. Le CJA Outuaramea de Faa'a ouvre ses portes ce jeudi 4 juillet. Organisée par l’atelier couture, cette journée sera ouverte de 7h30 à 15 heures.



Durant la matinée, les visiteurs auront la possibilité de découvrir les savoir-faire des jeunes de Outuaramea. Les élèves seront encadrés par Maketalena Maniulua, professeur de l’atelier couture.

Divers articles seront exposés et mis en vente, tels que des robes (enfants et adultes) et shorts, pochettes, taies d'oreillers.



Plus de renseignements auprès de Maketalena Maniulua au 87 71 29 45