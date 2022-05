Exercice antipollution à Rangiroa

Rangiroa le 8 mai 2022 – Dans le cadre de la mise en place d'un réseau de secours de pollution par la commission maritime mixte État-Pays, un exercice de rappel s'est organisé jeudi à Rangiroa, en lien avec la Direction de l’environnement.



Jeudi, une équipe de la Marine nationale est arrivée à Rangiroa à bord du Casa en fin de matinée avec du matériel d’exercice. La veille, les équipes municipales avaient reçu une petite formation théorique dispensée par le commissaire principal Dominique Bourgnon de Layre. Plus tard, les équipes sont passées à la pratique sur le quai de Ohotu avec un exercice de mise en œuvre du dispositif d'Organisation de la réponse de sécurité civile (Orsec) maritime de lutte contre la pollution.



Un exercice qui rentre dans le cadre de la mise en place d'un réseau de secours de pollution par la commission maritime mixte État-Pays, en lien avec la Direction de l’environnement. Le scénario consiste à la mise en place d’un barrage flottant d’une longueur de 10 mètres, permettant de détourner les objets flottants et autres polluants, tel que les hydrocarbures, les déchets, etc. Le commissaire principal Dominique Bourgnon de Layre, commandement des zones maritime Polynésie française et océan Pacifique précise le but de l'exercice : "Rangiroa, est notre premier point d’appui, la première île avec laquelle nous avons mis en place ce réseau. Nous travaillons avec la municipalité pour la mise en place de moyens de lutte antipollution en mer, et aujourd’hui la pratique consiste à la mise en œuvre de chalut qui servira à chaluter d’éventuelles nappes de pollution."



Ce barrage flottant est principalement utilisé dans les zones portuaires et sur les plans d’eau intérieurs, tel que nos lagons. Le dispositif est équipé aux deux extrémités de plaques avec boulons permettant de le raccorder avec d’autres modules et d’augmenter éventuellement la taille du barrage. C’est la troisième fois que le dispositif Orsec se déroule à Rangiroa. Une occasion pour les équipes communales de s’entraîner à une gestion de crise et d’intervention maritime.