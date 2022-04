Exclusion du Faa'a Rugby Aro : "Une décision dure à avaler"

Tahiti, le 21 avril 2022 - Le président du Faa'a Rugby Aro, Jules NG Pao, a réagi à l'exclusion de son équipe du championnat, après l'agression d'un arbitre, jeudi dernier, lors de la rencontre Faa'a-Papeete. "Une décision dure à avaler", pour le dirigeant du club qui a raflé les titres de champion à XV, à X et à 7 et la Coupe de Tahiti au cours des deux dernières saisons.



La Fédération polynésienne de rugby (FPR) avait annoncé des "décisions fortes", après l'agression d'un arbitre, jeudi dernier, lors de la rencontre opposant le champion en titre et actuel leader du championnat à XV, le Faa'a Rugby Aro, au Papeete Rugby Club pour le compte d'un match en retard de la 2e journée de championnat. Et mardi, à l'issue du conseil fédéral, le couperet est en effet tombé pour les jaunes et verts, responsables de l'incident, qui ont donc été déclassés et exclus de l'actuel exercice.



"C'est impardonnable la façon dont certains de mes joueurs ont réagi lors de ce match. On comprend que cela a terni l'image du rugby polynésien et que cela peut porter préjudice à notre sport", atteste le président du Faa'a Rugby Aro, Jules NG Pao. Néanmoins la décision prise par la FPR est encore "au travers de la gorge" du dirigeant. "Les joueurs ont reconnu leurs torts et on s'attendait évidemment à des sanctions envers les cinq joueurs en cause dans l'agression. Mais cette décision d'exclure l'équipe pour le reste du championnat est dure à avaler. On avait à cœur de défendre notre titre de champion et là on le perd sur tapis vert. C'est ce qui est difficile à digérer", insiste NG Pao.



Concernant les cinq joueurs de Faa'a incriminés dans l'agression du corps arbitral, la commission de discipline de la FPR se penchera sur leur sort mardi prochain. Dans ses statuts, la fédé prévoit des sanctions allant de six mois de suspension jusqu'à la radiation du joueur. "On a réuni tous les joueurs et le staff. Avec le coach, David Mairau, on les a recadrés. On est exclu du championnat mais on peut jouer encore la Coupe. Les joueurs qui seront suspendus sont prêts à toujours venir aux entrainements pour motiver leurs coéquipiers. Tout le monde au club veut continuer et on est tous remotivés pour aller conserver notre titre en Coupe", indique Jules NG Pao.

Un champion qui ne sera ni Faa'a ni Pirae, une première depuis 2010 En attendant le coup d'envoi de la Coupe de Tahiti, les phases finales du championnat doivent encore être jouées. Et avec le déclassement et l'exclusion du champion en titre, le Jeunesse Rugby Moorea, qui dispute sa première saison parmi l'élite du rugby polynésien, rentre dans le top 4 au classement et décroche donc le dernier ticket pour les phases finales qui débuteront le 30 avril. Le Papeete RC, le Paea Manu Ura RC et le Punaauia RC complètent ce dernier carré. Et les orange de la côte ouest, dauphin de Faa'a cette saison, apparaissent désormais comme le favori naturel au titre. Une étiquette dont ne veut pas l'entraineur orange Thomas Lozano.



"C'est sûr qu'avec l'exclusion de Faa'a, c'est plus ouvert. Paea a aussi montré de belles choses cette année. Pour Papeete, leur jeu est un peu plus structuré. Et concernant l'équipe de Moorea on a rencontré pas mal de difficultés face à elle comme toutes les autres équipes cette saison", explique le technicien qui dispute sa dernière saison à la tête du club de Punaauia. "On ne sous-estime personne. Mais si on joue comme on sait le faire, c'est-à-dire en envoyant beaucoup de jeu et avec du rythme, ça devrait passer pour nous. Après, on n'est pas l'abri d'un jour sans. Et un décrocher un titre ça récompenserait le travail du club et de son école de rugby", ajoute Lozano.



Ce qui est sûr c'est que le titre de champion de rugby à XV ne sera pas décerné à Faa'a ou à Pirae. Une première depuis la saison 2010 qui a vu le sacre de l'équipe de Paea, succédant à Punaauia sacré en 2009.

