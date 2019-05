Européennes : les Polynésiens appelés à voter samedi

PAPEETE, le 22 mai 2019. Les Polynésiens voteront ce samedi pour les élections européennes.





Ouverture et fermeture des bureaux de vote

Les 239 bureaux de vote des 48 communes de Polynésie française seront ouverts ce samedi 25 mai de 8 heures à 18 heures, à l’exception des bureaux de vote des communes suivantes qui fermeront à 19 heures : Paea, Taiarapu-Est, Bora Bora, Maupiti, Tumaara et Rurutu.





Pièces justificatives à présenter au moment du vote

Les électeurs des communes ou des sections de communes de plus de 1 000 habitants doivent obligatoirement présenter au président du bureau, au moment du vote, en même temps que la carte électorale ou l’attestation d’inscription en tenant lieu, un titre permettant de justifier de leur identité en application de l’article R. 60 du code électoral.



La liste des pièces d’identité est fixée par un arrêté du 16 novembre 2018 :

Il peut s’agir notamment d’un des titres suivants :

- carte nationale d'identité ;

- passeport ;

- carte d’identité d’élu local avec photographie, délivrée par le représentant de l’Etat ;

- carte du combattant avec photographie délivrée par l’Office national des anciens

combattants et victimes de guerre ;

- carte d'invalidité civile ou militaire, avec photographie ;

- carte d’identité de fonctionnaire de l’Etat avec photographie ;

- permis de conduire ;

- carte vitale avec photographie ;

- carte CPS avec photographie.