Européennes : "Il n’y a pas de doute sur la place du Tapura Huiraatira"

PAPEETE, 26 mai 2019 - Pour Tearii Alpha, candidat sur la liste soutenue localement par le parti d'Edouard Fritch, "il n’y a pas de doute sur la place du Tapura Huiraatira" dans le paysage politique local. La liste Renaissance recueille en Polynésie 43,3% des suffrages exprimés samedi aux élections européennes.



Vous attendiez-vous à un tel résultat en faveur de la liste Renaissance soutenue par la Tapura Huiraatira ?

Lorsqu’on se présente aux élections, on souhaite gagner. Au nom du Tapura Huiraatira, je souhaite tout d’abord remercier le président Edouard Fritch pour la confiance qu’il m’a accordé afin de représenter le parti sur cette liste Renaissance. Bien sûr que je souhaite également remercier individuellement tous les électeurs qui ont voté pour la liste Renaissance, les Tavana et tous les relais du Tapura. Je tiens aussi à saluer l’augmentation du taux de participation de près de 10 points par rapport à 2014. Et je pense que pour les prochaines Européennes l’engouement sera encore supérieur. Petit à petit nous nous rendons compte que l’Europe est présente ici aussi en Polynésie et qu’il faut s’y intéresser. Enfin, je veux aussi souhaiter bon vent à tous les nouveaux eurodéputés élus aujourd’hui. Nous continuerons pour notre part à faire confiance au réseau du président de la République. Il est en fonction jusqu’en 2022. Nous nous mettrons en contact avec les élus de la liste Renaissance pour organiser des voyages d’étude et leur donner l’opportunité de découvrir la Polynésie et les moyens de porter nos objectifs et nos projets directement au niveau du Parlement et de la commission européenne.



Regardez-vous ce résultat comme une confirmation de l’importance politique du Tapura dans le paysage local ?

Je pense qu’il n’y a pas de doute sur la place du Tapura Huiraatira. Nous avons gagné les élections territoriales avec une très large majorité. Nous sommes contents aujourd’hui qu’à travers l’appel d’Edouard Fritch et tous les appels individuels, dans les communes de Polynésie, par le biais des référents Tapura et de leurs réseaux, nous ayons gagné cette élection. C’était important.



Dans votre fief de Mataiea, le vote Renaissance concerne plus de 6 suffrages sur 10. Cela donne-t-il confiance pour la suite ?

Mes remerciements vont en effet spécialement aux électeurs de Teva i Uta, qui ont fait confiance dans l’appel de leur Tavana. Maintenant, ces élections ne sont pas les communales et je ne fais pas l’amalgame. J’ai un mandat de maire à terminer. Nous avons encore des objectifs à réaliser avant les prochaines élections communales. Nous les réaliserons en temps et en heure. Et viendra le jour où la population exprimera son avis sur le travail réalisé durant ces 6 ans. Pour l’instant nous sommes encore dans la construction.



Envisagez-vous de vous présenter aux prochaines municipales ?

On verra. Pour l’instant je suis maire de la commune et je suis motivé et fier de l’équipe qui me soutient aujourd’hui pour le travail accompli. Mais tout n’est pas encore fini. C’est pour ça qu’il nous faut nous concentrer sur ce travail.