Euro Millions : une jeune retraitée polynésienne gagne 30,7 millions

PAPEETE, 11 juillet 2018 - La gagnante Euro Millions du 3 juillet dernier s’est déclarée auprès de la Pacifique des Jeux pour empocher ses 30,7 millions Fcfp de gains.



Aucun joueur n’avait remporté le jackpot de 5,2 milliards au tirage Euro Millions du mardi 3 juillet.



La combinaison gagnante était : numéros 1 - 12 - 15 - 29 - 48 étoiles 03 – 05.



En revanche, parmi les trois gagnants en Europe, à avoir trouvé la combinaison du 2e rang de gain se trouvait l'auteur d'un ticket validé en Polynésie française. Tous trois avaient joué les cinq bons numéros ainsi qu'une bonne étoile. Le montant de leur gain a été de 30 739 379 Fcfp pour une mise initiale de 300.



La gagnante polynésienne est une jeune retraitée qui a joué au magasin Super U Faa’a. Les numéros joués ne sont pas le fruit du hasard. Ils correspondent tous aux dates de naissance de certains de ses proches. Les étoiles ont été jouées en flash car faute d’inspiration, elle a demandé à la vendeuse comment faire dans ce cas. Elle est très heureuse d’avoir gagné et prévoit avec son gain, d’aider sa plus jeune fille qui doit acquérir un terrain. Mais prioritairement elle souhaite voyager et faire le tour du monde, notamment faire des croisières pour assouvir sa passion du voyage.