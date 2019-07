Essonne: un proviseur de lycée agressé, deux élèves en garde à vue

Évry, France | AFP | mardi 08/07/2019 - Un proviseur de lycée d'Athis-Mons (Essonne) a été violenté lundi par deux élèves recalés du baccalauréat après les oraux de rattrapage qui ont été placés en garde à vue, a-t-on appris mardi de sources concordantes, confirmant une information d'Europe 1.



Les faits se sont déroulés en fin d'après-midi dans ce lycée polyvalent situé dans la banlieue sud de Paris.

Deux élèves de 18 et 19 ans qui passaient des oraux de rattrapage s'en sont pris au proviseur à l'issue des résultats, a précisé une source proche de l'enquête.

Tous deux recalés, ils ont "frappé" le proviseur à plusieurs reprises au visage, "dégradé" son bureau, et menacé de revenir dans l'établissement pour "y mettre le feu", a précisé une source proche de l'enquête.

Les deux jeunes n'étaient pas scolarisés dans cet établissement et n'étaient là que pour passer des oraux, précise dans un communiqué le rectorat de Versailles qui "condamne fermement ces actes de violence et apporte tout son soutien" à l'équipe éducative.

Interpellés par la police, ils ont été placés en garde à vue.

Les deux jeunes sont connus des services de police.

Interrogé sur Europe 1, le ministre de l’Éducation nationale, ex-recteur de l'académie de Créteil, s'est ému de cette agression: "Il s'agit de violences physiques qui relèvent du domaine pénal et il faut être d'une sévérité extrême vis-à-vis des personnes qui s'adonnent à une quelconque violence", a déclaré Jean-Michel Blanquer.