Essonne: suicide d'un détenu mineur à la prison de Fleury-Mérogis

Évry, France | AFP | mercredi 19/02/2020 - Un détenu mineur de 17 ans incarcéré à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis (Essonne), plus grande prison d'Europe, s'est suicidé lundi soir dans sa cellule, a-t-on appris mercredi auprès du parquet d'Evry.



Le corps sans vie de ce jeune mineur isolé marocain a été retrouvé lundi vers 22H00 par les surveillants, pendu dans sa cellule avec ses draps, a indiqué la source.

Il avait été condamné le 5 février par un juge des enfants parisien pour des vols avec violence et maintenu en détention.

Comme à chaque décès en prison, une enquête a été ouverte en "recherche des causes de la mort".

Ce décès a représenté "un choc pour les équipes en place", a expliqué à l'AFP la direction de l'administration pénitentiaire (DAP). Les suicides de mineurs en détention sont "rares". Il y en a eu un en 2019. Et le suicide de ce mineur isolé marocain est le premier en 2020.

Depuis le 1er janvier, au total 21 détenus ont mis fin à leurs jours dans les prisons françaises, une hausse importante par rapport à la même période l'année dernière, marquée par onze suicides.

Au 1er janvier, il y avait 804 mineurs détenus sur un total de 70.651 prisonniers.