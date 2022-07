Escale "inaugurations" à Hiva Oa

Hiva Oa, le 6 juillet 2022 – Mercredi matin, le haut-commissaire Dominique Sorain, accompagné du président Édouard Fritch et d'une partie de son gouvernement étaient en escale à Hiva Oa pour une série d'inaugurations avant de se rendre à Fatu Hiva pour le festival des arts des îles Marquises.



C'est en début de matinée, mercredi, que le haut-commissaire Dominique Sorain, ainsi que le président Édouard Fritch et une partie de son gouvernement sont arrivés à Hiva Oa. Ils ont été accueillis à l'aéroport par la maire de l'île, Joëlle Frébault puis la délégation s'est rendue, dans un premier temps, à la nouvelle salle de sports afin de l'inaugurer officiellement. Les jeunes du Service militaire adapté (SMA) y ont présenté un spectacle de danse au son des percussions marquisiennes. Cette nouvelle salle et ses équipements ont nécessité un investissement de près de 20 millions de Fcfp. Joëlle Frébault a ensuite pris la parole ainsi que le haut-commissaire, ils ont invité les jeunes de l'île à profiter de cette nouvelle infrastructure entièrement équipée. Pour montrer l'exemple, le ministre des Sports Naea Bennett a enfilé les gants de boxe et a fait une démonstration sur le ring devant un public venu nombreux pour l'occasion.



La visite s'est poursuivie par la présentation des divers projets que la commune souhaite mettre en œuvre, dont l'aménagement du front de mer qui sera principalement dédié aux familles avec des espaces de jeux pour les enfants ainsi que des structures pour les pique-niques dominicaux que les Marquisiens apprécient tout particulièrement.

Puis la délégation s'est rendue au Tohua Papanui où le futur marché municipal devrait voir le jour. C'est le président Fritch qui a posé la première pierre en compagnie du haut-commissaire. La population de l'île souhaite depuis de nombreuses années la création d'un marché qui réunira pêcheurs, agriculteurs et artisans afin que tous puissent profiter d'une infrastructure aux normes sanitaires et puissent vendre leurs produits dans de meilleures conditions. Les travaux devraient débuter prochainement et durer 15 mois pour un montant estimé à 280 millions de Fcfp cofinancé par le Pays, l'État et la commune.



Avant de se rendre à Fatu Hiva pour le festival des arts, la délégation s'est rendue à un déjeuner avec les matahiapo de l'île organisé par la commune, comme il est de coutume tous les ans.







Rédigé par Michel Coudert le Mercredi 6 Juillet 2022 à 16:30 | Lu 92 fois