Erosion : Ta'ahiamanu fait plage nette

Moorea, le 9 janvier 2020 - La nouvelle plage de la plage Taahiamanu a été inaugurée jeudi à Moorea. Après deux mois de travaux pour lutter contre l’érosion du littoral, cette partie de plage, longue d’une distance de 105 mètres, est à nouveau accessible au public.



La partie sud de la plage de Tahiamanu a été inaugurée jeudi en présence notamment de la ministre du Tourisme Nicole Bouteau, du ministre de la Culture Heremoana Maamaatuaiahutapu, du maire de Moorea Evans Haumani ainsi que d’élus de l’île sœur. Pour mémoire, des travaux ont été effectués sur la partie sud de cette plage, de la mi-septembre à la fin du mois de novembre 2019, afin de lutter contre l‘érosion du littoral. Des études réalisées dans le cadre du projet Rescue ont révélé en effet une perte estimée à 60% de la surface de cette plage depuis 1955. Les travaux réalisés par la société Interoute, avec la maitrise d’œuvre du bureau d’études Creocean, ont notamment consisté en la création d’un ouvrage de rétention immergé en enrochement pour retenir le sable et la réalisation d’un rechargement en sable de la plage.



Les couts des études ainsi que des travaux, estimés à 80 millions de Fcfp, ont entièrement été pris en charge par le Pays. Dans son discours, la ministre du Tourisme Nicole Bouteau a insisté sur l’importance de ce projet pilote qui pourrait servir d’exemple pour la résolution des problèmes d’érosion que subissent plusieurs autres plages de la Polynésie Française, en particulier celles de l’île de Tahiti. Nicole Bouteau a appelé la population à respecter certaines règles telles que le ramassage des déchets, l’interdiction d’emporter du sable ou l’interdiction d’accoster sur la plage afin d’assurer l’entretien du site.



Diffèrent types de plante seront agrémenteront prochainement le littoral de cette nouvelle plage afin que celle-ci se stabilise sereinement. De même, un projet de bouturage de l’ouvrage de rétention sera réalisé au cours des prochains mois par le Criobe et le service du Tourisme. Il consistera à planter du corail sur l’ouvrage immergé afin de compenser l’impact environnemental des travaux réalisés et pour redonner vie au site. Ce nouveau site pourrait être alors utilisé pour des opérations de sensibilisation, en faveur de la population et des touristes, sur l’environnement marin et le corail.