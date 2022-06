Eriatara Ratia clôt la moisson de médailles à l'haltérophilie

Tahiti, le 23 juin 2022 - Le spécialiste du lever de pierre, Eriatara Ratia, a clôturé, mercredi, la belle moisson des haltérophiles tahitiens à Saipan, en décrochant quatre médailles, dont une en argent à l'arraché. Au total l'haltérophilie a donc rapporté 23 médailles, dont 5 en argent, à la délégation polynésienne.



Dernière journée de compétition, mercredi à Saipan, pour l'haltérophilie. Et après les 19 médailles récoltées entre lundi et mardi, Eriatara Ratia, chez les +109 kg, a clôturé, mercredi, cette belle moisson. Le spécialiste du lever de pierre et natif de Tubuai s'est ainsi offert quatre médailles, dont une en argent sur le mouvement de l'arraché avec une barre soulevée à 115 kg. A Ratia a ensuite complété sa collection de médailles avec du bronze à l'épaulé jeté (140 kg) et au cumul des charges sur les deux mouvements (255 kg). Et il a obtenu également le bronze au titre des Oceania.



Au total l'haltérophilie a rapporté 23 médailles, dont 5 en argent, à la délégation polynésienne. Pour leur retour aux Jeux, il n'aura finalement manqué que l'or aux gros bras tahitiens.