Envolée des crédits avec la baisse des taux

Tahiti, le 30 décembre 2019 - Le dernier baromètre de l’Institut d’émission d’outre-mer (IEOM) constate une production de crédits en hausse de 17,3% sur un an, au dernier trimestre 2019, sur fond de taux de crédit globalement en baisse.



Au troisième trimestre 2019, avec un total de 42 milliards de Fcfp, la production de crédit hors découverts s’inscrit en hausse de 17,3 % par rapport à la même période en 2018, constate la dernière note de conjoncture financière publiée par l’IEOM lundi. En cumul sur 9 mois, la production globale de crédits suit une tendance similaire (+13,2 %) pour se hisser à 102 milliards de Fcfp.



La production de crédit aux particuliers connaît une croissance de 11,7 % sur un an pour atteindre 18,1 milliards de Fcfp. Sur 9 mois, la production cumulée ressort à 47,4 milliards de Fcfp, correspondant à une augmentation de 7 % comparativement à 2018.



La production de crédit aux sociétés non financières (22,7 milliards de Fcfp) croit de +4,5 milliards de Fcfp, soit +24,8 % sur un an.

À l’inverse, la production de crédit aux entreprises individuelles (1,2 milliard de Fcfp) recule sur un an de -16,8 %.



Au troisième trimestre 2019, les taux des crédits aux particuliers sont globalement en baisse sur un an. Le taux moyen des prêts personnels perd 5 points de base (pb) pour s’établir à 4,85 % tandis que celui des autres crédits recule de 61 pb à 3,9 %. Le coût du crédit immobilier atteint un nouveau point bas historique à 2,13 % (-16 pb). Seul le taux moyen des découverts s’inscrit en hausse de 11 pb à 9,74 %.