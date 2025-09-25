

Environnement: le président des Palaos interviewé en direct sous l'océan

Sydney, Australie | AFP | jeudi 08/10/2025 - Le président des Palaos, nation insulaire du Pacifique menacée par la montée des eaux, se targue d'être le premier dirigeant mondial à avoir donné une interview en direct sous l'océan.



Dans le but de sensibiliser le public à l'importance de la protection des océans, Surangel Whipps Jr. a été interviewé le 5 octobre dernier sur la chaîne YouTube "L'Economie Bleue", par la nageuse olympique et militante écologiste estonienne Merle Liivand en combinaison de sirène.



Son cabinet affirme qu'il s'agit de "la toute première conversation sous-marine en direct avec un chef d'Etat".



L'entretien a été rendu possible grâce à une technologie appelée "LiFi Talking Mask", qui utilise la lumière pour transmettre le son sous l'eau, promue par l'entrepreneur belge Gunter Pauli.



Les Palaos sont une nation d'environ 340 îles pour environ 17.600 citoyens. L'archipel, situé à l'est des Philippines, et extrêmement vulnérable à la montée des eaux.



M. Whipps a reconnu que certains atolls de son pays pourraient disparaître dans les années à venir.



En 2009, le président des Maldives de l'époque, Mohamed Nasheed, avait fait sensation en organisant une réunion de son cabinet sous l'eau avec des fonctionnaires en combinaison de plongée.



En 2019, l'ancien président des Seychelles, Danny Faure, avait déjà donné une interview depuis un submersible dans l'océan Indien.

le Jeudi 9 Octobre 2025 à 02:45 | Lu 130 fois





